ترامب يشكر لإيران إلغاءها “كل عمليات الإعدام المقررة” بحق متظاهرين

سما / وكالات /

شكر دونالد ترامب الجمعة للحكومة الإيرانية إلغاءها “كل عمليات الإعدام المقررة” بحق متظاهرين، بعدما توعد طهران بـ”تداعيات خطيرة” إذا تواصل قمع الاحتجاجات.

وكتب الرئيس الاميركي على منصة تروث سوشال “أقدر الى حد كبير قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام التي كانت مقررة أمس (اكثر من 800). شكرا”.

واضاف لاحقا للصحافيين في البيت الأبيض “ذلك كان له تأثير كبير”.

وأعدمت إيران ما لا يقل عن 1500 محكوم في 2025، وفق إحصاء نشرته منظمة حقوق الإنسان في إيران بداية كانون الثاني/يناير، مؤكدة أن هذا الرقم السنوي هو الاعلى الذي وثقته المنظمة منذ 35 عاما.

وسئل ترامب عما إذا كان مسؤولون عرب إو إسرائيليون قد اقنعوه بالتراجع عن توجيه ضربات الى إيران، فاجاب “لم يقنعني أحد. أقنعت نفسي” بهذا الامر.

كما اعلن ترامب الجمعة أنه قد يفرض رسوما جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته القاضية بالاستيلاء على غرينلاند، علما إنها تتبع للدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال ترامب خلال اجتماع لمناقشة الملف الصحي في البيت الأبيض “قد أفرض رسوما على الدول إذا كانت لا تؤيد (الخطة في شأن) غرينلاند، لأننا نحتاج الى غرينلاند (لأغراض) الأمن القومي”، مضيفا “قد أفعل ذلك”.

وشبّه ترامب الرسوم المحتملة على خلفية ملف غرينلاند بتلك التي لوّح بفرضها على فرنسا وألمانيا العام الماضي بسبب أسعار المنتجات الدوائية.

ويندرج التهديد في إطار وسائل ضغط يستخدمها ترامب الذي يكثّف جهوده لضم الجزيرة القطبية المتمتعة بحكم ذاتي، وهو هدف لم يستبعد اللجوء للقوة العسكرية لتحقيقه إذا اقتضى الأمر.

ويقول ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند الغنية بالمعادن، واتّهم الجزيرة بالتقصير في جهود ضمان أمنها في مواجهة روسيا والصين.

وأعربت دول أوروبية في الأيام الأخيرة عن دعمها للدنمارك وغرينلاند في مواجهة تزايد تهديدات ترامب، لا سيما عبر إبداء استعدادها لإرسال قوات إلى الإقليم ذي الموقع الاستراتيجي.

وبدأ وفد من الكونغرس الأميركي يضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، زيارة لكوبنهاغن الجمعة لإبداء الدعم للدنمارك وغرينلاند.

وزار وزيرا خارجية الدنمارك وغرينلاند البيت الأبيض الأربعاء لإجراء محادثات ترمي إلى نزع فتيل التأزّم، إلا أنهما أقرّا بعد اللقاء بوجود “خلاف جوهري” مع ترامب.

لكن الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند أعلنت تشكيل “فريق عمل” لمواصلة المحادثات، وفق ما أعلن البيت الأبيض الخميس.