وزير الخارجية المصري يبحث مع ويتكوف التطورات الإقليمية وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

الجمعة 16 يناير 2026 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة /سما/

تلقي وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مساء  يوم الخميس 15 يناير اتصالا هاتفيا من السيد "ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة ازاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تناول الاتصال سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب وبين البلدين الصديقين، حيث أشاد الجانبان بما تمثله العلاقات المصرية–الأمريكية من ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والرغبة المشتركة فى تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين ويدعم الجهود الرامية لتحقيق الامن والاستقرار فى المنطقة.

شهد الاتصال بحث آخر المستجدات فى قطاع غزة، حيث تبادل الجانبان الرؤى بشأن الخطوات والإجراءات المقبلة بعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، حيث تم التأكيد على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، بما في ذلك بدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية عقب الإعلان عن تشكيلها، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، لاسيما فى إيران، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل على خفض التصعيد وحدّة التوتر، وتحقيق التهدئة تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى عدم الاستقرار والفوضى، وضرورة تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

من جانبه، ثمن السيد "ستيف ويتكوف" الدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهود مصر المتواصلة في احتواء الأزمات الإقليمية المختلفة والدفع نحو حلول سياسية تسهم في تهدئة الأوضاع بالمنطقة.

