الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط وإيران

الجمعة 16 يناير 2026 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط وإيران



موسكو/ وكالات/

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن التطورات المتعلقة بإيران.

وجاء في بيان الكرملين: "شدّد بوتين على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية لمعالجة التحديات الراهنة، داعيا إلى تفعيل الخطوات السياسية-الدبلوماسية من أجل تخفيف التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "قدم بوتين مقاربات لنتنياهو لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. وناقشا تفعيل الخطوات الدبلوماسية لاستقرار المنطقة".

وتابع بيان الكرملين: "أكد بوتين استعداد روسيا للوساطة وأوضح لنتنياهو مقاربات لضمان الأمن في الشرق الأوسط".

كما اتفق بوتين ونتنياهو على مواصلة الحوار بشأن استقرار المنطقة، مؤكدين التزام الجانبين الروسي والإسرائيلي بمواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

