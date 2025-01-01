“فوكس نيوز” : واشنطن ترسل قوات عسكرية للشرق الأوسط وسط خطط ترامب لمهاجمة إيران

القدس المحتلة / سما/

نقلت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة بدأت في تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، بينما يدرس الرئيس دونالد ترامب إمكانية شن ضربات عسكرية على إيران.

وقالت القناة في تقريرها: “ترسل الولايات المتحدة قوات عسكرية إلى الشرق الأوسط بينما يفكر ترامب في إمكانية ضرب إيران، وفقا لمصادر”.

وأضافت أنه تم إرسال حاملة طائرات أمريكية واحدة على الأقل نحو المنطقة، ومن المتوقع أن تتبعها قوات بحرية وبرية وجوية إضافية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وذلك “لتزويد الرئيس بخيارات عسكرية متنوعة في حال قرر شن ضربات على إيران”.

يأتي هذا التصعيد العسكري في سياق الاحتجاجات الداخلية التي تشهدها إيران منذ أواخر ديسمبر 2025، والتي اندلعت بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني وتصاعدت بعد دعوات من رضا بهلوي (نجل الشاه المخلوع) بدءا من 8 يناير، مما أدى إلى قطع الإنترنت ومواجهات دامية بين المحتجين وقوات الأمن.

من جهته، أعلن ترامب يوم الثلاثاء إلغاء جميع الاتصالات مع المسؤولين الإيرانيين، وأعرب عن تأييده للمحتجين ووعدهم بـ”مساعدة” هي “في الطريق”. ردا على ذلك، اتهم الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ترامب بـ”تشجيع زعزعة الاستقرار وتهديد سيادة إيران”.

تشير هذه التحركات إلى أن الإدارة الأمريكية تضع الخيار العسكري على الطاولة بشكل جدي، في وقت لا تزال فيه الدبلوماسية بين البلدين في حالة جمود، وتتواصل الاحتجاجات الداخلية في إيران وسط اتهامات متبادلة بالتدخل.

يُذكر أن المنطقة باتت تشهد بالفعل وجودا عسكريا أمريكيا مكثفا، وقد شهدت تصعيدا سابقا في يونيو 2025 عندما نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على منشآت إيرانية، ردت عليها طهران بقصف قاعدة أمريكية في قطر.