  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح: حكومة الاحتلال تتعمد افشال اتفاق وقف العدوان

الجمعة 16 يناير 2026 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: حكومة الاحتلال تتعمد افشال اتفاق وقف العدوان



رام الله / سما/

 قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن حكومة الاحتلال المتطرفة تتعمد افشال اتفاق وقف العدوان عبر ممارسات واعتداءات يومية تهدف إلى تقويض أي مسار سياسي جاد، بما في ذلك تعطيل الخطة الأميركية للسلام، وارتكاب مجازر دموية وافتعال عقبات أمام عمل اللجنة الإدارية المكلفة بإدارة شؤون الحياة اليومية للفلسطينيين في قطاع غزة، في سلوك يعكس نية مبيتة لاستدامة الوضع الكارثي والمعاناة اليومية لأهلنا في قطاع غزة.

وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن حكومة الاحتلال المتعطشة للقتل لم تكتف بجرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي بل واصلت عدوانها دون توقف ليوم واحد في خرق فاضح لكافة الالتزامات، وكان آخرها ما شهده يوم أمس الخميس حيث استشهد عشرة مواطنين في قطاع غزة، غالبيتهم أطفال ونساء، في تأكيد جديد على استهتار الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار وعدم احترامها الدول الراعية وعلى رأسهم الإدارة الأميركية لاتفاق شرم الشيخ وبالقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن هذا النهج العدواني يشكل اعتداء مباشرا على فرص السلام والاستقرار، ويستدعي موقفا جادا وحاسما من المجتمع الدولي ومن الإدارة الأميركية بصفتها الراعي الرئيسي لوقف العدوان إذ لم يعد مقبولا الصمت أو غض الطرف عن سقوط عشرات الضحايا من الأطفال والنساء والتي ترتقي إلى جرائم مستمرة بحق شعبنا الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

استبعاد فتح معبر رفح .. إسرائيل تتنصل من الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

رسائل سرية بين إيران و"إسرائيل" عبر وسيط روسي.. المفاجأة في فحواها

9 شهداء جراء الغارات الاسرائيلية في قطاع غزة بينهم قياديين في القسام وسرايا القدس..

اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة تبدأ اجتماعاتها في القاهرة تمهيداً لدخولها القطاع ..

نيويورك تايمز : نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم على إيران

السعودية وقطر وعُمان تقنع ترامب بـ”منح إيران فرصة ووقف الهجوم لإظهار حسن النية”

مسؤول إيراني : أبلغنا ترامب أنه لن يشن هجوما وتم فتح المجال الجوي للبلاد ..

الأخبار الرئيسية

مسؤول أميركي سابق : “العملاء الذي جنّدهم الموساد و (CIA) بإيران لإشعال المظاهرات تم اعتقالهم..

ترامب: سنعلن مجلس السلام قريبا ومهمته نزع السلاح الكامل من غزة وتدمير جميع الأنفاق واعادة الاعمار

تقرير بريطاني: إسرائيل تحرك الخط الأصفر في 16 موقعا إلى عمق غزة

الاستخبارات الإسرائيلية: الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران بدأت تضعف والنظام لن يسقط..

"هاّرتس" تهاجم نتنياهو: “منافق” يتعاطف مع المتظاهرين في إيران وبنفس الوقت يقتل بلا رحمة الفلسطينيين في غزة

الاتصالات الفلسطينية