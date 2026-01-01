الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا

القدس المحتلة / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد: تتأثر البلاد بمنخفض جوي، حيث يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين: يكون الجو غائما إلى غائم جزئي باردا إلى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات النهار بمشيئة الله تعالى لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.