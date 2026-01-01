  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الامم المتحدة : إزالة أنقاض غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات

الجمعة 16 يناير 2026 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة : إزالة أنقاض غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات



سما / وكالات /

قال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا، إن في قطاع غزة أكثر من 60 مليون طن من الأنقاض، وإزالتها قد يستغرق أكثر من 7 سنوات.

وأضاف دا سيلفا، في بيان عقب زيارته قطاع غزة، أمس الخميس، "عدتُ للتو من غزة حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية، فالناس منهكون ومصدومون، ويعيشون حالة من اليأس".

وأكد أن ظروف الشتاء القاسية المستمرة والأمطار الغزيرة تضاعف من معاناة السكان ويأسهم.

وشدد دا سيلفا على أن تعافي مليوني شخص في المناطق التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية، وإعادة تقديم الخدمات، يتطلبان بشكل عاجل توفير مأوى آمن، ووقود وإزالة الأنقاض.

وأشار إلى أن الأنقاض في غزة تعادل حمولة نحو 3 آلاف سفينة حاويات، واليوم يُحاط كل شخص في غزة بمتوسط 30 طنا من الأنقاض، ومن المرجح أن تستغرق إزالة هذه الأنقاض أكثر من 7 سنوات.

ووصف المسؤول الأممي حجم الدمار في غزة بأنه "لا يُصدق".

وأضاف: "دُمّرت المنازل والمدارس والعيادات والطرق وشبكات المياه والكهرباء".

وتابع: "باتت حياة الأطفال اليومية محفوفة بالفقدان والصدمات، والأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة لثلاث سنوات مُعرّضون لخطر أن يصبحوا جيلا ضائعا".

الأكثر قراءة اليوم

استبعاد فتح معبر رفح .. إسرائيل تتنصل من الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

رسائل سرية بين إيران و"إسرائيل" عبر وسيط روسي.. المفاجأة في فحواها

9 شهداء جراء الغارات الاسرائيلية في قطاع غزة بينهم قياديين في القسام وسرايا القدس..

اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة تبدأ اجتماعاتها في القاهرة تمهيداً لدخولها القطاع ..

نيويورك تايمز : نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم على إيران

السعودية وقطر وعُمان تقنع ترامب بـ”منح إيران فرصة ووقف الهجوم لإظهار حسن النية”

مسؤول إيراني : أبلغنا ترامب أنه لن يشن هجوما وتم فتح المجال الجوي للبلاد ..

الأخبار الرئيسية

مسؤول أميركي سابق : “العملاء الذي جنّدهم الموساد و (CIA) بإيران لإشعال المظاهرات تم اعتقالهم..

ترامب: سنعلن مجلس السلام قريبا ومهمته نزع السلاح الكامل من غزة وتدمير جميع الأنفاق واعادة الاعمار

تقرير بريطاني: إسرائيل تحرك الخط الأصفر في 16 موقعا إلى عمق غزة

الاستخبارات الإسرائيلية: الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران بدأت تضعف والنظام لن يسقط..

"هاّرتس" تهاجم نتنياهو: “منافق” يتعاطف مع المتظاهرين في إيران وبنفس الوقت يقتل بلا رحمة الفلسطينيين في غزة

الاتصالات الفلسطينية