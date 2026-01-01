استطلاع: غالبية الأمريكيين ترفض الحرب على إيران دون موافقة الكونغرس

وكالات / سما/

أظهر استطلاع لجامعة كوينيبياك أن 7 من كل 10 ناخبين يرفضون أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران بسبب قتل المتظاهرين، فيما أكد 70% ضرورة حصول الرئيس على موافقة الكونغرس قبل شن أي عمل عسكري ضد دولة أخرى.

في أعقاب التهديدات الأمريكية بالعمل العسكري ضد إيران، يعتقد 70% من الناخبين أنه لا ينبغي للولايات المتحدة التدخل، بينما يعتقد 18% أن على الولايات المتحدة اتخاذ عمل عسكري ضد إيران، ولم يُبدِ 12% رأيهم، وذلك وفقًا لاستطلاع رأي وطني أجرته جامعة كوينيبياك.

يعتقد المستقلون (80 - 11 بالمائة)، والديمقراطيون (79 - 7 بالمائة)، والجمهوريون (53 - 35 بالمائة) أنه لا ينبغي للولايات المتحدة التدخل إذا قُتل متظاهرون في إيران أثناء تظاهرهم ضد الحكومة الإيرانية.

يعتقد الناخبون بنسبة 70 - 24 بالمائة أنه بشكل عام، إذا قرر الرئيس اتخاذ إجراء عسكري ضد دولة أخرى، فيجب عليه أولاً الحصول على موافقة الكونغرس.

فيما يعتقد الديمقراطيون (95 - 2 بالمائة) والمستقلون (78 - 18 بالمائة) أن الرئيس يجب أن يحصل أولاً على موافقة الكونجرس، بينما يعتقد الجمهوريون (54 - 35 بالمائة) أن الرئيس لا ينبغي أن يحصل على هذه الموافقة.

الولايات المتحدة في العالم

يعتقد نصف الناخبين (50 بالمائة) أن السلطة الأخلاقية لأمريكا في العالم قد ضعفت في عهد دونالد ترامب، ويعتقد 34 بالمائة أنها قد ازدادت قوة، ويعتقد 13 بالمائة أنها ظلت على حالها تقريبًا.

يعتقد 46% من الناخبين أن قيادة أمريكا في العالم قد ضعفت في عهد دونالد ترامب، ويعتقد 42% أنها قد ازدادت قوة، ويعتقد 10% أنها ظلت على حالها تقريباً.