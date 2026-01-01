احتلال مناطق جديدة ..الجيش الاسرائيلي يبدأ المرحلة الثانية باغتيال 16 شهيدا

القدس المحتلة / سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ال ٩٨ والذي بدأت في المرحلة الثانية من وقف إطلاق وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد ١٦ مواطن وإصابة العشرات من المواطنين .

واستشهد القيادي في سرايا القدس "أشرف الخطيب" وزوجته واحد أطفاله وثلاث مصابين بقصف الاحتلال لمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة "الحولي" غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة إلى خمسة بينهم قيادي كبير في كتائب القسام هو محمد الحولي اضافة إلى عدد من المصابين.

وكان اثنين من المواطنين استشهدا جراء قصف الاحتلال فناء منزل لعائلة الجرو غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضح مراسلنا ان الشهيدين هما :عبد الرحمن محمد أبو عبيد (٣٣ عامًا) وسعيد خالد الجرو (٣٤ عامًا) .

وفجر اليوم ارتقى ثلاثة شهداء جرّاء استهداف طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال حاجزا للشرطة عند مفترق النابلسي على شارع الرشيد، جنوب غربي مدينة غزة.

واصيب ستة مواطنين بجراح إحداها خطيرة برصاص قوات الاحتلال في مخيم "حلاوة" للنازحين، شرق مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وفي خان يونس استشهد المواطنة صباح أحمد أبو جامع ٦٢ عام وعدد من المصابين اثر إطلاق نار من المروحيات في محيط مشفى ناصر المنطقة الغربية من خان يونس.

وكان الأسعاف والطواريء اعلن استشهاد اثنين من المواطنين على مفترق العلم في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وتمكن المسعفون من انتشال جثمان شهيد مجهول الهوية فيما لم تتمكن من الوصول للثاني.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمباني سكنية شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار قبالة شاطئ بلدة الزوايدة ودير البلح وسط قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن إجمالي ما وصل إلى مشافي قطاع غزة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية خمسة شهداء وخنس إصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٤٥١ اضافة إلى

١٢٥١ وإجمالي حالات الانتشال: ٧١٠ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ⁠٧١٤٤١ شهيد و ١٧١٣٢٩ مصاب.