القائد الأسبق للحرس الثوري : حين أرى وجه ترامب أتذكر وقوع جيش هتلر في فخ ثلوج روسيا.. ت

طهران/ وكالات/

وجه القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد محسن رضائي، رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرا من مهاجمة إيران.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال محسن رضائي: “قادتنا العسكريون على أهبة الاستعداد، إذا أقدم العدو على أي إجراء، فسنرد رداً ساحقاً ماحقاً”، لافتا إلى أن سبب عدم حضور القادة العسكريين في مراسم تشييع جنازات الذين قضوا في أعمال الشغب الأخيرة، هو أنهم “في حالة استعداد للحرب”.

وأكمل رضائي: “حين أرى وجه ترامب، أتذكر وقوع جيش هتلر في فخ ثلوج روسيا”، مضيفا: “هؤلاء لا يدركون مع أي دولة يتعاملون”.

وتوجه القائد الأسبق للحرس الثوري إلى ترامب قائلا: “هل ظننت أننا سنقبل طلبك بوقف إطلاق النار إذا قمت بشن هجوم قصير الأمد؟ تراجعوا، وإلا فلن تكون أي قاعدة لكم في المنطقة آمنة”.

وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير تشير إلى ضربة أمريكية محتملة على إيران، بزعم دعم “المتظاهرين” و”الدفاع عنهم”، حيث كان ترامب قد حذر السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قيامها بـ”قتل المتظاهرين”، مشيرا إلى أن “المساعدة” في الطريق.

في حين قال ترامب أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تلقت معلومات تفيد بأن السلطات الإيرانية لا تخطط لإعدام المتورطين في الاضطرابات، لافتا إلى أن عدد القتلى في إيران آخذ في التناقص.

وكانت قد بدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

وتحولت هذا الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية، إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، أسفرت عن مقتل عناصر أمن ومتظاهرين على حد سواء.