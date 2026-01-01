طوابير أمام محطة لتعبئة الغاز في الخليل بسبب شح الإمدادات

الخليل/ سما/

تشهد محطة شاهين لتعبئة الغاز، الواقعة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ازدحامًا ملحوظًا وطوابير طويلة من المواطنين الذين ينتظرون تعبئة أسطوانات الغاز، عقب نفادها من منازلهم.

وأفاد مواطنون بأن ساعات الانتظار امتدت لفترات طويلة، في ظل الطلب المتزايد وقلة الكميات المتوفرة، ما تسبب بحالة من القلق، خاصة مع اعتماد الأسر بشكل أساسي على غاز الطهي في احتياجاتها اليومية، وللتدفئة في ظل الانقاطاعات على التيار الكهربائي والتي تشهدها الخليل، بسبب موجة البرد القارص التي تضرب البلاد.

ويُعزى سبب هذه الطوابير إلى شح الكميات الواصلة إلى السوق الفلسطيني من المزود الإسرائيلي، الأمر الذي انعكس مباشرة على محطات التعبئة، وأدى إلى اختناقات في التزويد ونقص في المعروض.

وتطالب الجهات المختصة بضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان انتظام توريد الغاز وتفادي تفاقم الأزمة، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.

وكانت هيئة البترول، قد اعلنت مساء امس عن وصول كميات من الغاز للسوق الفلسطيني، وشوهدت صهاريج الغاز ليلا وهي في طريقها لمحطات تعبئة الغاز في الخليل وبيت لحم.