الاستخبارات الإسرائيلية: الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران بدأت تضعف والنظام لن يسقط..

الجمعة 16 يناير 2026 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاستخبارات الإسرائيلية: الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران بدأت تضعف والنظام لن يسقط..



القدس المحتلة / سما/

رصدت الاستخبارات الإسرائيلية تراجعًا في حدة المظاهرات في إيران .

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الهجوم على إيران.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولين أبلغوا ترامب أن هجومًا واسع النطاق على إيران لا يُتوقع أن يُسقط النظام، وقد يُشعل صراعًا أوسع.

ولا تزال إسرائيل في حالة تأهب قصوى، وتشير التقديرات حسب القناة 13 الإسرائيلية إلى أن الهجوم الأمريكي على إيران لم يُلغَ.

فيما تتواصل المشاورات الأمنية بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية ، وشهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية تنسيقًا وثيقًا بين إسرائيل والولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه على الرغم من إخلاء القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط أمس، قرر البنتاغون إعادة بعض القوات بعد تصريحات ترامب بشأن الاحتجاجات في إيران .

وقال ترامب: "لقد أُبلغتُ بتوقف عمليات القتل في إيران"، وصرح مسؤولون كبار في البنتاغون بأنهم يرون في تصريحات الرئيس "مخرجاً" من تصريحاته السابقة بشأن إيران.

أفادت شبكة NBC الأمريكية أن ترامب أبلغ مستشاريه أنه في حال اللجوء إلى العمل العسكري ضد إيران، فإنه يتوقع "عملاً سريعاً وحاسماً" يوجه ضربة قوية للنظام في طهران.

