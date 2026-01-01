  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"هاّرتس" تهاجم نتنياهو: “منافق” يتعاطف مع المتظاهرين في إيران وبنفس الوقت يقتل بلا رحمة الفلسطينيين في غزة

الجمعة 16 يناير 2026 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هاّرتس" تهاجم نتنياهو: “منافق” يتعاطف مع المتظاهرين في إيران وبنفس الوقت يقتل بلا رحمة الفلسطينيين في غزة



القدس المحتلة / سما/

سلط الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي الضوء على “المفارقة الصادمة” في موقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من الاحتجاجات الجارية في إيران.

وفي مقال نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، أعرب جدعون ليفي عن استغرابه الشديد من خطاب التعاطف الذي يتبناه نتنياهو تجاه الشعب الإيراني، في وقت يتجاهل فيه أو يبرر الإجرام بحق الفلسطينيين.
وقال ليفي، بأسلوب ساخر، إن ردود الفعل تجاه أحداث إيران “مؤثرة إلى حد البكاء”، وأشار متهكما إلى أن نتنياهو قدم نفسه مرة أخرى بوصفه “منارة عدل تضيء للعالم”، عندما أعلن تضامنه مع “نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والعدالة”.
وأضاف الكاتب أن نتنياهو ذهب بعيدا في خطابه، متحدثا عن “صراع عالمي بين دول تؤمن بالحرية والتقدم ودول عنيفة”، وهو توصيف يراه ليفي مثيرا للاستغراب حين يصدر عن رئيس حكومة “تمارس دولته القتل اليومي والقمع المنهجي بحق شعب آخر”، وفق “شهاب”.
وتوقف المقال عند تصريحات سابقة لنتنياهو خاطب فيها الإيرانيين قائلا: “إيران للإيرانيين”، داعيا إياهم إلى الخروج إلى الشوارع والمطالبة بالحرية، وهو ما علق عليه ليفي بالقول إن من يرفع هذا الشعار اليوم “قد يرفعه غدا بشأن فلسطين”، في إشارة ساخرة إلى التناقض الصارخ في الخطاب السياسي.

ويقارن الكاتب بين تعامل الكيان الإسرائيلي مع احتجاجات الإيرانيين وتعاطف الإعلام العبري معهم، وبين تجاهل الإعلام نفسه لمعاناة الفلسطينيين، مشيرا إلى أن صحيفة إسرائيلية كبرى موالية لنتنياهو (يديعوت أحرنوت) نشرت كلمات لمتظاهرة إيرانية قتلت، في حين أنها “لم ولن تنشر كلمة واحدة لو كانت الضحية من غزة”.
ويخلص ليفي إلى أن “الاستغراب الحقيقي لا يكمن في موقف العالم، بل في جرأة القيادة الإسرائيلية على الحديث عن الحرية والعدالة”، مؤكدا أن هذا الخطاب يكشف “أعلى درجات النفاق السياسي والأخلاقي”، حين يصدر عن حكومة “تدين القمع في طهران وتمارسه بلا رحمة في غزة والضفة”.

الأكثر قراءة اليوم

استبعاد فتح معبر رفح .. إسرائيل تتنصل من الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

رسائل سرية بين إيران و"إسرائيل" عبر وسيط روسي.. المفاجأة في فحواها

9 شهداء جراء الغارات الاسرائيلية في قطاع غزة بينهم قياديين في القسام وسرايا القدس..

نيويورك تايمز : نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم على إيران

السعودية وقطر وعُمان تقنع ترامب بـ”منح إيران فرصة ووقف الهجوم لإظهار حسن النية”

مسؤول إيراني : أبلغنا ترامب أنه لن يشن هجوما وتم فتح المجال الجوي للبلاد ..

بطالة الشباب في غزة بعد الحرب: جيل بلا عمل ومستقبل معلّق

الأخبار الرئيسية

ترامب: سنعلن مجلس السلام قريبا ومهمته نزع السلاح الكامل من غزة وتدمير جميع الأنفاق واعادة الاعمار

تقرير بريطاني: إسرائيل تحرك الخط الأصفر في 16 موقعا إلى عمق غزة

الاستخبارات الإسرائيلية: الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران بدأت تضعف والنظام لن يسقط..

نيويورك تايمز : نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم على إيران

67941613-2d1d-495c-88aa-38f85896ecba

9 شهداء جراء الغارات الاسرائيلية في قطاع غزة بينهم قياديين في القسام وسرايا القدس..

الاتصالات الفلسطينية