نيويورك تايمز : نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم على إيران

الخميس 15 يناير 2026 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك تايمز : نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم على إيران



وكالات - سما-

نقلت صحيفة نيويورك تايمز مساء اليوم الخميس عن مصدر أمريكي قوله أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الهجوم على إيران.

بحسب التقرير، تمّ ذلك قبل خطاب ترامب الليلة الماضية، الذي قال فيه إنه سيُبلّغ بأن "القتل في إيران قد توقف، ولن تكون هناك إعدامات أخرى". 

وأضاف: "إذا حدثت إعدامات، فسنغضب بشدة". وعندما سُئل عما إذا كانت تصريحاته تعني استبعاد شنّ هجوم أمريكي على الأراضي الإيرانية ، قال: "سنرى ما ستؤول إليه الأمور هناك". 

في مكالمة هاتفية مع مراسلي شبكة إن بي سي اليوم، قال ترامب، عقب رسائل من إيران تفيد بعدم قتل المزيد من المتظاهرين، إن "الأمر أنقذ أرواحاً كثيرة بالأمس". وعندما سُئل عما إذا كان قد قرر اتخاذ إجراء في إيران، قال للصحفيين إن هذا ليس سؤالاً يستطيع الإجابة عليه. 

وأفادت قناة الجزيرة اليوم بأن ترامب أبلغ إيران بأنه لا ينوي شنّ هجوم، وطلب من طهران ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين في إيران.

