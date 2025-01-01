اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة تبدأ اجتماعاتها في القاهرة تمهيداً لدخولها القطاع ..

القاهرة /سما/

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس 15 يناير 2025، وصول جميع أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة إلى مصر.

وأوضحت مصادر للقناة، أن اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة بدأت اجتماعاتها تمهيدًا لدخول القطاع، مشيرة إلى أن وصول أعضاء اللجنة إلى مصر جاء بعد إعلان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بدء المرحلة الثانية من الاتفاق وما توافق عليه اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، أمس.

وأصدرت الفصائل والقوى الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، أمس الأربعاء، بيانًا ختاميًا أعلنت فيه توحيد الرؤية الوطنية بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة دعمها الكامل لتشكيل "اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية" لتسلم مهام إدارة القطاع بشكل فوري.

كما قدمت الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة الشكر إلى مصر وإلى رئيسها عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة لدعم ومساندة القضية الفلسطينية، داعية الوسطاء للضغط على إسرائيل للانسحاب من قطاع غزة واستعادة الهدوء وعودة الحياة إلى طبيعتها.

واتفقت الفصائل والقوى الفلسطينية، خلال اجتماعها، على أهمية توحيد الرؤى والمواقف الفلسطينية لتجاوز المرحلة الحرجة الحالية والمضي نحو وحدة النظام السياسي، وضرورة مواجهة مخططات ضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والتجاوزات بحق المقدسات الدينية بمدينة القدس المحتلة، وضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة.