الأرجنتين تصنف جماعة الإخوان كياناً إرهابياً

وكالات / سما/

أعلنت الأرجنتين رسمياً تصنيف الفروع اللبنانية والمصرية والأردنية لتنظيم الإخوان ككيانات إرهابية.

وجاء في بيان نُشر على منصة "إكس" ووقّعه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي: "تعلن رئاسة الجمهورية أن الحكومة صنّفت الفروع اللبنانية والمصرية والأردنية لتنظيم "الإخوان" منظمات إرهابية".

وأضاف البيان, أن "القرار اتُخذ بعد تنسيق بين عدة وزارات وهيئات حكومية، واستند إلى تقارير توثق الأنشطة غير القانونية لتلك الكيانات".

ويأتي هذا الإعلان بعد قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة، إذ أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً لخطط سبق الإعلان عنها، الفروع الثلاثة نفسها ضمن قائمتها الرسمية للمنظمات الإرهابية، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.

وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الإجراءات ضد فروع تنظيم الإخوان الإرهابي في لبنان والأردن ومصر، حيث قالتا إنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.