السعودية وقطر وعُمان تقنع ترامب بـ”منح إيران فرصة ووقف الهجوم لإظهار حسن النية”

الخميس 15 يناير 2026 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

قادت السعودية وقطر وعُمان جهودا مكثفة لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعدول عن شنّ هجوم على إيران على خلفية حملة قمع الاحتجاجات، خشية أن يؤدي إلى “ردات فعل خطيرة في المنطقة”، على ما أفاد مسؤول سعودي رفيع المستوى وكالة فرانس برس الخميس.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن الدول الخليجية الثلاث “قادت جهودا دبلوماسية مكثفة في اللحظات الأخيرة لإقناع الرئيس ترامب بمنح إيران فرصة لإظهار حسن النية”. وأضاف “لا تزال قنوات التواصل جارية لتعزيز الثقة المتبادلة والروح الإيجابية القائمة حاليا”.

