مسؤول إيراني : أبلغنا ترامب أنه لن يشن هجوما وتم فتح المجال الجوي للبلاد ..

وكالات / سما/

كشف مسؤول إيراني ظهر يوم الخميس أن دونالد ترامب أبلغ إيران بأنه لا ينوي مهاجمتها.

وقال السفير الإيراني لدى باكستان، رضا أميري مقدم، أن ترامب نقل الرسالة إلى الإيرانيين في الساعة 1:00 صباحاً بتوقيت باكستان (10:00 مساءً بتوقيت إسرائيل)، وهو نفس التوقيت الذي أدلى فيه ترامب بالتصريح الذي قال فيه أن قتل المتظاهرين قد توقف، وأن الجمهورية الإسلامية لا تخطط لعمليات إعدام.

ونُشر هذا التصريح، الذي أدلى به سفير إيران لدى باكستان، في وقت يترقب فيه العالم بقلق قراراً بشأن احتمال شن هجوم على إيران، دد

في ظل احتمال شن الجيش الأمريكي هجوماً على إيران، بدأت دول العالم استعداداتها على قدم وساق، وتشمل هذه الاستعدادات إجلاء الجنود من القواعد في الخليج، ودعوة مواطنيها لمغادرة إيران.

ولم تصدر الولايات المتحدة بعد أي رد على تصريح المصدر الإيراني، الذي قال في مقابلة على موقع باكستاني إن ترامب أعلن ذلك الليلة الماضية، وطلب من طهران ضبط النفس.

وبدأت الولايات المتحدة، أمس، في خضم الاستعدادات لهجوم محتمل، إجلاء قواتها من قاعدة العديد في قطر، وهي أكبر قواعدها في الشرق الأوسط، وتضم 10 آلاف جندي.

وأعلن الحرس الثوري أمس حالة التأهب القصوى للرد على أي هجوم. وصرح قائد القوات البرية، محمد كرمي، صباح اليوم: "يجب إبلاغ العدو بأن القوات الإيرانية قوية ومستعدة للرد بحزم على أي خطأ يرتكبه. الأمن مُحكم من الحدود إلى أعماق البلاد. سنقتلع العين التي تطمع في أرضنا".

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نُشرت روايات متضاربة بشأن التوقيت المحتمل وطبيعة الهجوم الأمريكي على إيران.

وفي خضم هذا الغموض، أفادت شبكة NBC الليلة أن ترامب أبلغ فريقه للأمن القومي أنه يريد أن يكون أي عمل عسكري في إيران بمثابة ضربة "سريعة وحاسمة" للنظام، لا أن يُشعل حربًا طويلة الأمد تستمر لأسابيع أو شهور. وقال أحد المشاركين في المناقشات: "إذا أقدم على أي خطوة، فهو يريدها أن تكون حاسمة".

كما أفادت ثلاثة مصادر تحدثت إلى شبكة NBC أن مستشاري الرئيس لم يتمكنوا بعد من تقديم ضمانات له بانهيار النظام الإيراني سريعًا عقب ضربة عسكرية. كما ثمة مخاوف من أن الولايات المتحدة لا تملك حاليًا جميع الوسائل اللازمة في المنطقة للتصدي لرد إيراني عدائي، وهو ما يتوقعه مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية.

وفي غضون ذلك، أغلقت إيران مجالها الجوي لنحو خمس ساعات الليلة. أُغلق المجال الجوي للجمهورية الإسلامية بعد منتصف الليل بقليل، وأُعيد فتحه حوالي الساعة الخامسة صباحًا.

واندلعت موجة المظاهرات في إيران في 28 ديسمبر/كانون الأول كاحتجاج عفوي من قبل التجار في سوق طهران، بسبب التضخم الجامح والانخفاض الحاد في قيمة العملة.