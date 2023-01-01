الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس طالت 61 فلسطينيا

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الخميس حملة اعتقالات واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة، تركزت بشكل خاص في محافظة الخليل.

وطالت الاعتقالات 61 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون. وجاءت الحملة بالتزامن مع تحقيقات ميدانية مع عشرات الفلسطينيين وتحويل بعض المنازل إلى "ثكنات عسكرية".

وتأتي هذه الاعتقالات والاقتحامات في سياق التصعيد المستمر للاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وشمل التصعيد بالضفة فرض حصار على البلدات الفلسطينية عبر البوابات والحواجز العسكرية، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة التي تنفذها عصابات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية جنود الاحتلال.

في بلدة الشيوخ شمال شرقي الخليل، داهمت قوات الاحتلال المنازل واعتقلت 31 شخصا، من بينهم موسى أحمد إبراهيم، مهند موسى وراسنة، أسامة يوسف وراسنة، محمد رزق حلايقة، وعدد آخر من أبناء العائلات المحلية.

كما أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر محمد فهيم شلالدة، الذي أفرج عنه في فبراير 2025 بعد سنوات من الاعتقال، عقب اقتحام منزله في بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وتمت إعادة اعتقال الأسيرين المحررين شريف قنديل من مخيم عسكر القديم، وأحمد أبو حمدة من مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد حازم نصار في مادما، وعمر مصعب دويكات ومحمد عمر الطيراوي في حي المساكن الشعبية، بالإضافة إلى محمد حسام أبو مصطفى في قرية تل جنوب غرب المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صهيب محمد نعيرات في بلدة ميثلون جنوب جنين، ومجموعة من الشبان في كفر راعي بعد تحويل منزل للتحقيق الميداني.

وفي طولكرم، اعتقلت القوات الفتيين إياد علاء فقهاء ومحمد يوسف عكة في بلدة عنبتا، بينما تم اعتقال شاب مجهول الهوية في حي الكسارات شمال القدس، وسيف اللوزي، نجل عضو المجلس الثوري لحركة فتح رائد اللوزي، في بلدة كفر عقب شمال المدينة.