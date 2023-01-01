  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رغم المرحلة الثانية.. إسرائيل تواصل قصف ونسف المباني في غزة

الخميس 15 يناير 2026 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رغم المرحلة الثانية.. إسرائيل تواصل قصف ونسف المباني في غزة



غزة / سما /

واصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ97 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما تستبعد إسرائيل إمكانية الانسحاب من "الخط الأصفر" شرق القطاع في الوقت الحالي، إلى أن يتم إحراز تقدم ملموس في جميع القضايا المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس.

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب على غزة.

وفي خطوة دولية لدعم استقرار القطاع، أعلنت مصر وقطر وتركيا، في بيان مشترك، اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلفة بإدارة غزة برئاسة علي شعث، معتبرين ذلك خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

إلى ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات القصف وتدمير المباني في مختلف مناطق القطاع، ضمن مشهد العنف المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وسجلت القوات الإسرائيلية صباح الخميس سبع خروقات جديدة للتهدئة، تركزت في المناطق الجنوبية لمدينة غزة.

وشملت الانتهاكات: نسف عدد من المنازل في شرقي المدينة، وإطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه ساحل غزة، وإطلاق المدفعية من جبل الريس شرقي حي التفاح، وقصف مدفعي شمال شرقي مخيم البريج و شن غارات جوية على شرقي مدينة غزة، وتدمير مبانٍ سكنية شرقي مخيم جباليا شمال القطاع.

يذكر أن وقف إطلاق النار بدأ تطبيقه في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بوساطة عربية وأميركية، بعد الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلا أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة مستمرة، مسببة أضرارا كبيرة للنازحين والبنية التحتية في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

من هو "علي شعث" الذي اختارته واشنطن لقيادة "مرحلة الإعمار" في غزة؟

ويتكوف: نعلن اليوم بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مصدر : أول اجتماع للجنة التكنوقراط لحكم غزة سيعقد غداً الخميس في القاهرة

القناة 14 الاسرائيلية : هجوم أمريكي وشيك على إيران وبسيناريو متعدد الأبعاد

الكابنيت الاسرائيلي : حماس ستدير غزة من خلف الكواليس رغم تشكيل لجنة التكنوقراط

واشنطن : ترامب سيلقي خطاب مصيري مساء اليوم حول ايران ظل توتر متصاعد في الشرق الأوسط

"رويترز" عن مصادر أوروبية: قد يحدث عمل عسكري أمريكي في إيران خلال الـ 24 ساعة القادمة

الأخبار الرئيسية

بالنفاصيل .. هذا ماذا نعرفه عن المرحلة الثانية في غزة بحسب النص الحرفي لخطة ترامب

حماس تبدي استعدادها لنزع وتسليم السلاح.. و العفو على طاولة المباحثات

لجنة إدارة غزة تجتمع اليوم في السفارة الأميركية بالقاهرة

رئيس لجنة إدارة غزة يكشف عن بعض تفاصيل خطة “إعمار وإنقاذ” القطاع بعد الحرب: هذه هي أولوياتنا وهذا ما نخشاه

ويتكوف: نعلن اليوم بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الاتصالات الفلسطينية