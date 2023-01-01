رغم المرحلة الثانية.. إسرائيل تواصل قصف ونسف المباني في غزة

غزة / سما /

واصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ97 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما تستبعد إسرائيل إمكانية الانسحاب من "الخط الأصفر" شرق القطاع في الوقت الحالي، إلى أن يتم إحراز تقدم ملموس في جميع القضايا المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس.

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب على غزة.

وفي خطوة دولية لدعم استقرار القطاع، أعلنت مصر وقطر وتركيا، في بيان مشترك، اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلفة بإدارة غزة برئاسة علي شعث، معتبرين ذلك خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

إلى ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات القصف وتدمير المباني في مختلف مناطق القطاع، ضمن مشهد العنف المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وسجلت القوات الإسرائيلية صباح الخميس سبع خروقات جديدة للتهدئة، تركزت في المناطق الجنوبية لمدينة غزة.

وشملت الانتهاكات: نسف عدد من المنازل في شرقي المدينة، وإطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه ساحل غزة، وإطلاق المدفعية من جبل الريس شرقي حي التفاح، وقصف مدفعي شمال شرقي مخيم البريج و شن غارات جوية على شرقي مدينة غزة، وتدمير مبانٍ سكنية شرقي مخيم جباليا شمال القطاع.

يذكر أن وقف إطلاق النار بدأ تطبيقه في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بوساطة عربية وأميركية، بعد الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلا أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة مستمرة، مسببة أضرارا كبيرة للنازحين والبنية التحتية في غزة.