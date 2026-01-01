  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ضابط إسرائيلي سابق أنقذ نتنياهو من محاولة اغتيال

الخميس 15 يناير 2026 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط إسرائيلي سابق أنقذ نتنياهو من محاولة اغتيال



القدس المحتلة / سما /

كشف ضابط سابق في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن دوره في إحباط محاولة اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقا لما أوردته صحيفة “معاريف” العبرية، أوضح غونين بن يتسحاق، الذي يعمل حاليا محاميا، أنه توصل بالصدفة إلى معلومات عن نية إحدى الناشطات المناهضات للحكومة تنفيذ عملية اغتيال ضد نتنياهو، فسارع بإبلاغ جهاز الشاباك فورا.

وأشار خلال لقاء مع بودكاست الصحيفة إلى أنه من أشد المعارضين لسياسات الحكومة الحالية، ويشترك بانتظام في الاحتجاجات ضدها، لكنه حين سمع من صديقٍ مقرب عن خطط الناشطة، لم يتردّد في التدخل لمنع الجريمة، رغم أنه لم يكن يعرفها شخصيا آنذاك.
 
وأضاف أن السلطات ألقت القبض على الناشطة وحققت معها بعد بلاغه، مؤكدا في نفس الوقت أنه شعر بصدمة عميقة حين اكتشف لاحقا هويتها، إذ تبين أنها شخص يعرفه، وقال: “إنها مأساة حقيقية”.
 
ولم يكتفِ بن يتسحاق بالإشارة إلى هذه الحادثة، بل ذهب إلى القول إن فكرة اغتيال نتنياهو ليست نادرة بين بعض دوائر المحتجين، مشيرا إلى معرفته بعدد من النشطاء الذين خططوا لاستهدافه أو غيره من قادة الحكومة.

ورغم فخره السابق بإنجازاته الأمنية، ومنها تجنيده عميلا داخل الصفوف الأولى لحركة حماس أثناء خدمته في الشاباك، أعرب عن استيائه العميق من تعامل أجهزة الأمن الإسرائيلية معه اليوم، موضحا أنها تلاحقه بسبب مواقفه المعارضة للحكومة.

الأكثر قراءة اليوم

من هو "علي شعث" الذي اختارته واشنطن لقيادة "مرحلة الإعمار" في غزة؟

ويتكوف: نعلن اليوم بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مصدر : أول اجتماع للجنة التكنوقراط لحكم غزة سيعقد غداً الخميس في القاهرة

القناة 14 الاسرائيلية : هجوم أمريكي وشيك على إيران وبسيناريو متعدد الأبعاد

الكابنيت الاسرائيلي : حماس ستدير غزة من خلف الكواليس رغم تشكيل لجنة التكنوقراط

واشنطن : ترامب سيلقي خطاب مصيري مساء اليوم حول ايران ظل توتر متصاعد في الشرق الأوسط

"رويترز" عن مصادر أوروبية: قد يحدث عمل عسكري أمريكي في إيران خلال الـ 24 ساعة القادمة

الأخبار الرئيسية

بالنفاصيل .. هذا ماذا نعرفه عن المرحلة الثانية في غزة بحسب النص الحرفي لخطة ترامب

حماس تبدي استعدادها لنزع وتسليم السلاح.. و العفو على طاولة المباحثات

لجنة إدارة غزة تجتمع اليوم في السفارة الأميركية بالقاهرة

رئيس لجنة إدارة غزة يكشف عن بعض تفاصيل خطة “إعمار وإنقاذ” القطاع بعد الحرب: هذه هي أولوياتنا وهذا ما نخشاه

ويتكوف: نعلن اليوم بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الاتصالات الفلسطينية