ضابط إسرائيلي سابق أنقذ نتنياهو من محاولة اغتيال

القدس المحتلة / سما /

كشف ضابط سابق في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن دوره في إحباط محاولة اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقا لما أوردته صحيفة “معاريف” العبرية، أوضح غونين بن يتسحاق، الذي يعمل حاليا محاميا، أنه توصل بالصدفة إلى معلومات عن نية إحدى الناشطات المناهضات للحكومة تنفيذ عملية اغتيال ضد نتنياهو، فسارع بإبلاغ جهاز الشاباك فورا.

وأشار خلال لقاء مع بودكاست الصحيفة إلى أنه من أشد المعارضين لسياسات الحكومة الحالية، ويشترك بانتظام في الاحتجاجات ضدها، لكنه حين سمع من صديقٍ مقرب عن خطط الناشطة، لم يتردّد في التدخل لمنع الجريمة، رغم أنه لم يكن يعرفها شخصيا آنذاك.

وأضاف أن السلطات ألقت القبض على الناشطة وحققت معها بعد بلاغه، مؤكدا في نفس الوقت أنه شعر بصدمة عميقة حين اكتشف لاحقا هويتها، إذ تبين أنها شخص يعرفه، وقال: “إنها مأساة حقيقية”.

ولم يكتفِ بن يتسحاق بالإشارة إلى هذه الحادثة، بل ذهب إلى القول إن فكرة اغتيال نتنياهو ليست نادرة بين بعض دوائر المحتجين، مشيرا إلى معرفته بعدد من النشطاء الذين خططوا لاستهدافه أو غيره من قادة الحكومة.

ورغم فخره السابق بإنجازاته الأمنية، ومنها تجنيده عميلا داخل الصفوف الأولى لحركة حماس أثناء خدمته في الشاباك، أعرب عن استيائه العميق من تعامل أجهزة الأمن الإسرائيلية معه اليوم، موضحا أنها تلاحقه بسبب مواقفه المعارضة للحكومة.