بومبيو يدعو لتلقين الأجيال رواية الحرب من منظور إسرائيلي.."لا تكتبوا عن ضحايا غزة"

القدس المحتلة / سما /

أثار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو موجة انتقادات واسعة، عقب تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر مؤيد للاحتلال الإسرائيلي، دعا فيها صراحة إلى التحكم في سردية الحرب على غزة، مطالبا بألا تسجل معاناة الضحايا الفلسطينيين في كتب التاريخ بوصفهم «ضحايا» الصراع.

وجاءت تصريحات بومبيو خلال مشاركته، في مؤتمر «إحاطة أمنية لإسرائيل» الذي ينظمه معهد "MirYam"، حيث قال إن الأجيال المقبلة «لن تتذكر السابع من أكتوبر بالطريقة نفسها»، سواء في إسرائيل أو الولايات المتحدة أو على مستوى العالم، مضيفا: «علينا أن نضمن أمرين».

وتابع بومبيو وسط تصفيق الحضور: «الأول هو ألا ننسى، لكن الأهم أن نحرص على أن تروى القصة بالشكل الصحيح، حتى عندما تكتب كتب التاريخ، لا تتحدث عن ضحايا غزة».

وبعد لحظات من التصفيق، عاد الوزير الأمريكي الأسبق ليضيف: «ينبغي أن أكون أكثر دقة. نعم، كان هناك ضحايا في غزة، هذا صحيح، وهناك ضحايا مدنيون في كل حرب خيضت عبر التاريخ، لكن الضحايا الحقيقيين هم شعب دولة إسرائيل. أما المعتدي فهو النظام الإيراني ووكيله حماس، ويجب أن تعكس كتب التاريخ ذلك».

وختم بومبيو كلمته بالتأكيد على ضرورة ترسيخ هذه الرواية لدى الأجيال القادمة، قائلا: «هذا يتطلب من كل واحد منا، يوميا، أن يتحدث مع أبنائه وأحفاده عن هذه القصة بطريقة جادة ومدروسة وكاملة وأخلاقية».

ةوتأتي هذه التصريحات في سياق موقف متشدد سبق أن عبر عنه بومبيو بعد أسابيع من عملية «طوفان الأقصى» في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث دعا في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته إلى «الإبادة الكاملة لحركة حماس» في قطاع غزة، زاعما أن الحركة «لا تهتم إلا بالقتل والتدمير والاغتصاب»، على حد وصفه.