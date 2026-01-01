زعيم المعارضة الإيرانية: تطبيع فوري مع أمريكا وإسرائيل بعد سقوط النظام

القدس المحتلة / سما /

ظهر رضا بهلوي، زعيم المعارضة الإيرانية، في مقطع فيديو عبر منصة (إكس) ليعرض رؤيته لإيران في حال سقوط الجمهورية الإسلامية، مؤكدًا أن إيران الحقيقية تختلف عن الصورة النمطية المرتبطة بالإرهاب والتطرف والفقر.

وأشار بهلوي إلى أن إيران الحرة ستكون دولة جميلة، محبة للسلام، ومزدهرة، كما كانت قبل الجمهورية الإسلامية، وستنهض مجددًا من رماد النظام الحالي.

وأوضح أن إيران الحرة ستوقف البرنامج النووي العسكري وستتوقف عن دعم الجماعات "الإرهابية" فورًا، وستعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والإسلاموية المتطرفة، لتكون قوة صديقة ومستقرة في المنطقة وشريكًا مسؤولًا في الأمن العالمي.

كما كشف عن خطط لإعادة تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة واستعادة الصداقة معها، والاعتراف بدولة إسرائيل فورًا، مع السعي لتوسيع اتفاقيات إبراهيم لتصبح «اتفاقيات كورش» تجمع بين إيران الحرة وإسرائيل والعالم العربي، في فصل جديد يقوم على الاعتراف المتبادل والسيادة والمصلحة الوطنية.

وفي المجال الاقتصادي، أكد بهلوي أن إيران تمتلك بعض أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، وأن إيران الحرة ستكون موردًا موثوقًا للطاقة، وسيتم اعتماد سياسات شفافة ومسؤولة، مع مواجهة غسل الأموال والفساد، وفتح الاقتصاد للتجارة والاستثمار والابتكار على الصعيد العالمي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن سقوط الجمهورية الإسلامية وإقامة حكومة علمانية ديمقراطية سيعيد الكرامة للشعب الإيراني ويصب في مصلحة المنطقة والعالم، مؤكدًا أن إيران الحرة ستكون قوة للسلام والازدهار والشراكة.