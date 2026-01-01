الطقس: أجواء غائمة جزئيا وباردة

  1. الرئيسية
الخميس 15 يناير 2026 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف أرتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وفي ساعات المساء والليل وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: تتأثر البلاد بمنخفض جوي، حيث يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطةالسرعة والبحر متوسط أرتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد سقوط الأمطار، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.

