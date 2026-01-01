  1. الرئيسية
رئيسة فنزويلا المؤقتة بعد حصولها على دعم ترامب: بلادنا مقبلة على حقبة جديدة بعد الإطاحة بمادورو

الخميس 15 يناير 2026 01:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسة فنزويلا المؤقتة بعد حصولها على دعم ترامب: بلادنا مقبلة على حقبة جديدة بعد الإطاحة بمادورو



كاراكاس/ وكالات/

أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز الأربعاء، أنّ بلادها تتطلّع إلى “حقبة سياسية جديدة” بعد الإطاحة بنيكولاس مادورو في الثالث من كانون الثاني/يناير في عملية عسكرية أميركية.

وقالت للصحافيين في القصر الرئاسي في ميرافلورس، إنّ “الرسالة هي أنّ فنزويلا تنفتح على حقبة سياسية جديدة، حقبة تسمح بالتفاهم وسط الاختلافات ومن خلال التنوع السياسي الأيديولوجي”.
وأعلنت رودريغيز، التي وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العمل معها طالما تلتزم بخط واشنطن، أنّ كراكاس أفرجت عن 406 سجناء سياسيين منذ كانون الأول/ديسمبر، في عملية قالت إنّ مادورو بدأها.

