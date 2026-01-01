  1. الرئيسية
الجيش الإسرائيلي: لا تغيير في سياسة الدفاع ومستعدون لكل تطور ..

الأربعاء 14 يناير 2026 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: لا تغيير في سياسة الدفاع ومستعدون لكل تطور ..



القدس المحتلة / سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن المؤسسة العسكرية تتابع التطورات الأمنية عن كثب، في أعقاب ما تم نشره خلال اليوم الأخير والساعات الأخيرة.

وصرّح المتحدث قائلاً إن "القائد العام للجيش يجري تقييمات للوضع بشكل مستمر، والجيش في متابعة كاملة ومستعد لأي تطور".

وأشار المتحدث إلى أن تعليمات صدرت بتعزيز الجاهزية في جميع الوحدات الدفاعية، مؤكداً على أهمية الاعتماد فقط على التصريحات الرسمية للجيش وتجنب الشائعات التي قد تثير القلق بين الجمهور.

وأضاف أن "في هذه المرحلة لا يوجد أي تغيير في سياسة الدفاع، والجيش مستعد وسيواصل العمل بمسؤولية لحماية أمن مواطني دولة إسرائيل".

الجيش الإسرائيلي شدد على أن هذه التصريحات تأتي في إطار متابعة دقيقة للوضع، مع الحفاظ على قدرة الرد والتأهب لأي سيناريو محتمل في الضفة الغربية أو غزة أو أي تهديد أمني آخر.

