الوسطاء يعلنون اكتمال تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث

الأربعاء 14 يناير 2026 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوسطاء يعلنون اكتمال تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث



وكالات / سما/

أعلن وسطاء اتفاق غزة جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة القطاع، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث.

وأكد بيان مشترك للوسطاء، مساء اليوم الأربعاء، أنه اكتمال تشكيل اللجنة "تطور هام من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة".

وأعرب الوسطاء عن أملهم في أن يمهّد تشكيل اللجنة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق الخطة التي أعلنها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد.

وشدد الوسطاء على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وصولًا إلى تحقيق سلام مستدام، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

