  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شامخاني : قصف قاعدة العديد في حزيران/يونيو يظهر “قدرة” إيران على “الرد على الهجمات”

الأربعاء 14 يناير 2026 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
شامخاني : قصف قاعدة العديد في حزيران/يونيو يظهر “قدرة” إيران على “الرد على الهجمات”



وكالات / سما/

 ردّ علي شمخاني، مستشار مرشد الجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي، الأربعاء على تهديدات الرئيس الأميركي بالتدخّل عسكريا في إيران، بتذكير دونالد ترامب بما أسماه “تدمير قاعدة العديد الأميركية بصواريخ إيرانية” في حزيران/يونيو 2025.
وقال في منشور على منصة إكس “سيساعد هذا بالتأكيد على التوصل إلى فهم حقيقي لعزم إيران وقدرتها على الردّ على أي هجوم”.

وأطلقت إيران صواريخ بالستية على قاعدة العديد في الدوحة خلال حرب الـ12 يوما بينها وبين إسرائيل والتي تخللتها أيضا ضربات أميركية على منشآت نووية إيرانية. وقال الأميركيون حينها إن الضربات الإيرانية لم تتسبّب بإصابات أو بأضرار بالغة. وتلقّى أفراد من قاعدة العديد أمرا بمغادرتها الأربعاء في ظل تجدّد التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية قمع الجمهورية الإسلامية للاحتجاجات الشعبية على أرضها.

الأكثر قراءة اليوم

بالاسماء.. اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة غزة و ملادينوف يهاتف المكلفين ويطلب منهم عدم التصريح للإعلام

واشنطن تعلن اليوم عن الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة وترامب يعتزم تحويلها الى "ريفييرا مزدهرة"

مصدر : أول اجتماع للجنة التكنوقراط لحكم غزة سيعقد غداً الخميس في القاهرة

القناة 14 الاسرائيلية : هجوم أمريكي وشيك على إيران وبسيناريو متعدد الأبعاد

دول خليجية تضغط سراً على أمريكا لثنيها عن ضرب إيران..السعودية لن تسمح باستخدام مجالها الجوي..

الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب وينشر القبة الحديدية في مختلف مناطق الدولة العبرية..

ويتكوف: نعلن اليوم بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الأخبار الرئيسية

ويتكوف: نعلن اليوم بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

"رويترز" عن مصادر أوروبية: قد يحدث عمل عسكري أمريكي في إيران خلال الـ 24 ساعة القادمة

واشنطن : ترامب سيلقي خطاب مصيري مساء اليوم حول ايران ظل توتر متصاعد في الشرق الأوسط

القناة 14 الاسرائيلية : هجوم أمريكي وشيك على إيران وبسيناريو متعدد الأبعاد

الكابنيت الاسرائيلي : حماس ستدير غزة من خلف الكواليس رغم تشكيل لجنة التكنوقراط

الاتصالات الفلسطينية