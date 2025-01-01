شامخاني : قصف قاعدة العديد في حزيران/يونيو يظهر “قدرة” إيران على “الرد على الهجمات”

وكالات / سما/

ردّ علي شمخاني، مستشار مرشد الجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي، الأربعاء على تهديدات الرئيس الأميركي بالتدخّل عسكريا في إيران، بتذكير دونالد ترامب بما أسماه “تدمير قاعدة العديد الأميركية بصواريخ إيرانية” في حزيران/يونيو 2025.

وقال في منشور على منصة إكس “سيساعد هذا بالتأكيد على التوصل إلى فهم حقيقي لعزم إيران وقدرتها على الردّ على أي هجوم”.

وأطلقت إيران صواريخ بالستية على قاعدة العديد في الدوحة خلال حرب الـ12 يوما بينها وبين إسرائيل والتي تخللتها أيضا ضربات أميركية على منشآت نووية إيرانية. وقال الأميركيون حينها إن الضربات الإيرانية لم تتسبّب بإصابات أو بأضرار بالغة. وتلقّى أفراد من قاعدة العديد أمرا بمغادرتها الأربعاء في ظل تجدّد التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية قمع الجمهورية الإسلامية للاحتجاجات الشعبية على أرضها.