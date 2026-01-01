نجمة داوود تغير صوت صافرات الإسعاف إلى "ألحان البوظة" لتجنب الذعر

القدس المحتلة / سما/

أعلنت نجمة داوود الحمراء، مساء اليوم الإثنين، عن تغيير صوت صافرات سيارات الإسعاف في بعض مركباتها من الصوت الصاعد والهابط التقليدي إلى صوت Hi-Lo المعروف باسم "أوتو جليدا"، (ما يشبه صوت سيارات البوظة)، وذلك بهدف تخفيف الضغط النفسي على الجمهور في ظل حالة التأهب المرتبطة بالتوترات مع إيران.

وأوضحت نجمة داوود الحمراء أن هذا الإجراء ليس ناتجًا عن أي تغيّر في تقييم الوضع الأمني أو الطبي، وإنما جاء لتجنب أي خوف أو هلع غير مبرر لدى الإسرائيليين، خاصة في الفترة الحساسة الراهنة.

وقالت الإدارة في رسالة صادرة للفرق الميدانية: "خلال الأيام الأخيرة وردت عدة طلبات للمدير العام لتقليل استخدام صافرات السيارات بصوت صاعد وهابط في مركبات الإنقاذ. وبناءً عليه، تم توجيه استخدام صوت صافرة Hi-Lo (أوتو جليدا)، أما المركبات التي لا يتوفر فيها هذا الصوت، مثل الدراجات النارية، فستواصل استخدام الصوت السريع المعتاد".

وأشارت نجمة داوود الحمراء إلى أن ليس كل مركباتها يمكنها تغيير الصوت، وأن بعض السيارات ستستمر باستخدام الصافرة التقليدية.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الجهات الرسمية الإسرائيلية لتخفيف أي توتر غير ضروري بين الإسرائيليين وسط حالة تأهب قصوى، دون أن يعني ذلك أي تغير في استعدادات الطوارئ أو الحالة الأمنية الفعلية.