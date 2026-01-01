  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نجمة داوود تغير صوت صافرات الإسعاف إلى "ألحان البوظة" لتجنب الذعر

الأربعاء 14 يناير 2026 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجمة داوود تغير صوت صافرات الإسعاف إلى "ألحان البوظة" لتجنب الذعر



القدس المحتلة / سما/

 أعلنت نجمة داوود الحمراء، مساء اليوم الإثنين، عن تغيير صوت صافرات سيارات الإسعاف في بعض مركباتها من الصوت الصاعد والهابط التقليدي إلى صوت Hi-Lo المعروف باسم "أوتو جليدا"، (ما يشبه صوت سيارات البوظة)، وذلك بهدف تخفيف الضغط النفسي على الجمهور في ظل حالة التأهب المرتبطة بالتوترات مع إيران.

وأوضحت نجمة داوود الحمراء أن هذا الإجراء ليس ناتجًا عن أي تغيّر في تقييم الوضع الأمني أو الطبي، وإنما جاء لتجنب أي خوف أو هلع غير مبرر لدى الإسرائيليين، خاصة في الفترة الحساسة الراهنة.

وقالت الإدارة في رسالة صادرة للفرق الميدانية: "خلال الأيام الأخيرة وردت عدة طلبات للمدير العام لتقليل استخدام صافرات السيارات بصوت صاعد وهابط في مركبات الإنقاذ. وبناءً عليه، تم توجيه استخدام صوت صافرة Hi-Lo (أوتو جليدا)، أما المركبات التي لا يتوفر فيها هذا الصوت، مثل الدراجات النارية، فستواصل استخدام الصوت السريع المعتاد".

وأشارت نجمة داوود الحمراء إلى أن ليس كل مركباتها يمكنها تغيير الصوت، وأن بعض السيارات ستستمر باستخدام الصافرة التقليدية.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الجهات الرسمية الإسرائيلية لتخفيف أي توتر غير ضروري بين الإسرائيليين وسط حالة تأهب قصوى، دون أن يعني ذلك أي تغير في استعدادات الطوارئ أو الحالة الأمنية الفعلية.

الأكثر قراءة اليوم

بالاسماء.. اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة غزة و ملادينوف يهاتف المكلفين ويطلب منهم عدم التصريح للإعلام

مصدر يكشف لصحيفة سعودية عن بعض أسماء لجنة إدارة غزة

واشنطن تعلن اليوم عن الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة وترامب يعتزم تحويلها الى "ريفييرا مزدهرة"

مصدر : أول اجتماع للجنة التكنوقراط لحكم غزة سيعقد غداً الخميس في القاهرة

دول خليجية تضغط سراً على أمريكا لثنيها عن ضرب إيران..السعودية لن تسمح باستخدام مجالها الجوي..

القناة 14 الاسرائيلية : هجوم أمريكي وشيك على إيران وبسيناريو متعدد الأبعاد

الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب وينشر القبة الحديدية في مختلف مناطق الدولة العبرية..

الأخبار الرئيسية

ويتكوف: نعلن اليوم بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

"رويترز" عن مصادر أوروبية: قد يحدث عمل عسكري أمريكي في إيران خلال الـ 24 ساعة القادمة

واشنطن : ترامب سيلقي خطاب مصيري مساء اليوم حول ايران ظل توتر متصاعد في الشرق الأوسط

القناة 14 الاسرائيلية : هجوم أمريكي وشيك على إيران وبسيناريو متعدد الأبعاد

الكابنيت الاسرائيلي : حماس ستدير غزة من خلف الكواليس رغم تشكيل لجنة التكنوقراط

الاتصالات الفلسطينية