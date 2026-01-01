اعتقال 6 اشخاص ارتدوا ملابس "شيوخ قطريين" وزعوا النقود أمام مقر الليكود بتل أبيب

القدس المحتلة / سما/

أوقفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ستة متظاهرين في مبنى "قلعة زئيف" بتل أبيب، خلال احتجاج نفذ ضد قضية "قطر غيت"، حيث ارتدى المتظاهرون أزياء شيوخ قطريين ووزعوا أوراقًا نقدية أمام مقر حزب الليكود.

وقالت الشرطة إن المتظاهرين دخلوا المبنى في شارع الملك جورج دون إذن من المالكين، وهو ما اعتبرته مخالفة للقانون، مشيرة إلى أن الاحتجاج شمل تعطيل النظام العام، وإلحاق أضرار بالممتلكات، وتوزيع ملصقات احتجاجية داخل المبنى.

وأفادت الشرطة بأن قوة من محطة وسط تل أبيب في منطقة "يركون" وصلت إلى المكان وألقت القبض على الستة المشتبه بهم ونقلتهم للتحقيق في مركز الشرطة.

من جانبهم، أكد المتظاهرون أن اعتقالهم "عبثي" وأنهم لم يتجاوزوا الحدود ولم يدخلوا المبنى بشكل غير قانوني، معتبرين أن الشرطة اختارت توقيفهم بدل التحقيق مع جهات قالت إنها تعاونت مع مصالح قطرية أثناء الحرب.

وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن سلسلة مظاهرات على خلفية قضية "قطر غيت"، التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الإسرائيلية والعلاقات مع قطر، وسط مطالب بتحقيقات رسمية حول التدخلات الخارجية وتأثيرها على السياسات الداخلية الإسرائيلية.