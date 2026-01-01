الرجوب يُطلع أبو الغيط على آخر الأوضاع السياسية الفلسطينية

القاهرة/ سما/

أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على آخر مستجدات الأوضاع الراهنة والسياسية في فلسطين.

وتناول اللقاء الذي عُقد في مقر الجامعة العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، بحضور المستشار الأول تامر الطيب، والسكرتير الأول ريهام البرغوثي من مندوبية فلسطين بالجامعة، على آخر المستجدات، وأهمية تثبيت وقف الحرب في قطاع غزة، والانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، والذهاب إلى إعادة الإعمار.

كما أكد أهمية وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتوسع الاستعماري، وإرهاب المستعمرين، وحجز الأموال الفلسطينية، وضرورة تثبيت حل الدولتين على الأجندة الدولية، وآليات ترجمة المواقف الدولية المؤيدة لشعبنا الفلسطيني، والرافضة للوحشية الإسرائيلية إلى مكاسب سياسية واضحة.

ووضع الرجوب، الأمين العام، في صورة الأوضاع والتحديات التي تمر بها الرياضة الفلسطينية جراء الظروف الراهنة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، وعدوانه السافر على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد مئات الرياضيين، وتدمير المنشآت الرياضية كاملة في القطاع الجريح.

كما استعرض الأوضاع التي يعيشها شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل توسع السياسة الاستعمارية لدولة الاحتلال والهادفة إلى تهجير شعبنا من أرضه، والاستيلاء على الأرض وما تشهده من عدوان متواصل يستهدف المحافظات كافة، ومخيمات اللاجئين بشكل خاص، والتأكيد على ضرورة تعزيز مكانة "منظمة التحرير الفلسطينية" وعلى دورها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.

كما أطلع الرجوب الأمين العام على الاتصالات التي تُجريها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، لمواصلة الجهود الدولية من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، شدد أبو الغيط على أهمية الانتفال في أسرع الآجال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب، وضرورة الانتباه إلى محاولات إسرائيل المستمرة للمماطلة من أجل تثبيت الوضع القائم، وتجنب الانسحاب من القطاع، وأهمية تصدي المجتمع الدولي لهذه المخططات الإسرائيلية.