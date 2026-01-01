  1. الرئيسية
مصطفى يبحث مع وفد من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تعزيز الجهود الاغاثية والإنسانية

الأربعاء 14 يناير 2026 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى يبحث مع وفد من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تعزيز الجهود الاغاثية والإنسانية



القدس المحتلة/سما/

 بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، في رام الله، اليوم الأربعاء مع وفد من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS برئاسة المدير التنفيذي خورخي موريرا دا سيلفا، سبل تعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة في قطاع غزة والضفة الغربية، والتحضير لتنفيذ المرحلة الأولى من التعافي وإعادة الإعمار.

وشدد رئيس الوزراء على أن التحديات القائمة بحاجة إلى تكاتف الجهود والتنسيق المشترك بين الحكومة والمجتمع الدولي والمانحين، والضغط نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن بخصوص وقف الحرب في قطاع غزة، وفتح كل المعابر مع القطاع، والبدء بتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار، وإعادة توحيد الضفة وقطاع غزة تحت قيادة وحكم واحد، وأن يتم العمل وفق الأولويات الوطنية الفلسطينية.

وبحث الاجتماع أهمية دعم القطاع الصحي وإعادة تأهيله وتوفير العيادات المتنقلة في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير مصادر الطاقة المتجددة في القطاع وإدخال الوقود، وإزالة الركام والمخلفات المتفجرة، وتوفير مستلزمات الإعمار والإيواء المؤقت.

وحضر الاجتماع وزراء الصحة ماجد أبو رمضان، والأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو، والتنمية الاجتماعية سماح حمد، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب.

