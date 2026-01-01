طهران : إذا هاجمتنا الولايات المتحدة فسوف نهاجم القواعد الأمريكية في المنطقة

وكالات / سما/

قال مسؤول إيراني إن طهران أجرت محادثات مع دول مجاورة وقادة مختلفين في محاولة لمنع هجوم أمريكي على أراضيها ، لكنه أضاف في الوقت نفسه أن "إيران ستقصف القواعد الأمريكية إذا بادرت الولايات المتحدة بالهجوم أولاً".

كما ذكر في الحديث أن "المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة قد عُلّقت - عقب تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ".

ورغم التهديدات، فقد وجّه مسؤولون في إسرائيل والدول العربية رسالةً إلى إدارته في الأيام الأخيرة مفادها أنه من الأفضل التريث قبل شنّ ضربات عسكرية واسعة النطاق على إيران.

ووفقًا لمصادر من بينهم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى ومقربون من القيادة الإسرائيلية - فإن النظام الإيراني لم يضعف بعد إلى الحد الذي يُمكن أن يُوجّه فيه هجوم أمريكي ضربةً قاضيةً تُؤدي إلى الإطاحة به، بحسب شبكة NBC.

أشارت مصادر إلى أن الرئيس ترامب، الذي يدرس حاليًا خيار العمل العسكري ردًا على القمع العنيف للمتظاهرين في إيران، عليه التريث في شنّ ضربات واسعة النطاق في هذه المرحلة، ريثما يزداد النظام توترًا وهشاشة.

في الوقت نفسه، أعلنت تركيا أن أي تدخل أجنبي في إيران المجاورة سيؤدي إلى تفاقم الأزمات في البلاد والمنطقة، ودعت إلى مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لحل المشاكل القائمة.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن مسؤولًا إيرانيًا صرّح لوكالة رويترز الليلة الماضية بأن ما لا يقل عن ألفي شخص لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسبوعين.