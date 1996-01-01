الإحصاء الفلسطيني : اسعار المستهلك تسجل ارتفاعاً في فلسطين بنسبة 10.54%

رام الله / سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعا حادا نسبته 10.54%، إذ ارتفعت الأسعار للسلع الاستهلاكية، بواقع 21.93% في قطاع غزة، وبنسبة 1.64% في القدس، في حين سجل المؤشر انخفاضاً مقداره 0.11% في الضفة الغربية.

وأوضح "الإحصاء" في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين يعود لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال العام 2025؛ إذ ارتفعت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود بنسبة 84.09%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.06% من سلة المستهلك، في حين ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 297.58%.

كما سجلت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 35.89%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ السكر بنسبة 125.82%، والبيض بنسبة 109.72%، والخضروات المجففة بنسبة 107.18%، والخبز "الكماج" بنسبة 64.32%، والدقيق الأبيض بنسبة 43.44%، والفواكه الطازجة بنسبة 42.62%، والقهوة بنسبة 40.49%، والخضروات المعلبة بنسبة 37.22%، والزيوت النباتية بنسبة 30.63%، والدجاج الطازج بنسبة 29.69%، واللحوم الطازجة بنسبة 23.08%، والخضروات الطازجة بنسبة 18.99%، والبقول المجففة بنسبة 18.48%، والبطاطا بنسبة 15.21%.

وسجلت مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 5.13%، والتي تشكل أهميتها النسبية 14.26% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 15.86%.

مؤشر غلاء المعيشة منذ العام 1996

بلغت نسبة غلاء المعيشة منذ العام 1996 وحتى العام 2025 حوالي 284%، أي بزيادة مقدارها 2,841 شيقل لكل 1,000 شيقل، وإذا ما حسبت منذ العام 2004 فقد بلغت حوالي 172%، أي بزيادة مقدارها 1,721 شيقل لكل 1,000 شيقل، فيما تجدر الإشارة إلى أن نسبة التآكل في الدخل قد بلغت حوالي 147% منذ العام 2008 وحتى 2025 بسبب ارتفاعات الأسعار المتتالية خلال السنوات الماضية.

مؤشر غلاء المعيشة خلال العام 2025 على مستوى المناطق الفلسطينية

وقال الإحصاء، إنه مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة سجل خلال العام 2025 مقارنة بعام 2024، ارتفاعا بنسبة 21.93%، ونتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 212.25%، حيث ارتفع سعر الغاز بنسبة 427.95%.

كما سجلت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً بنسبة 71.01%، إذ ارتفعت أسعار كل من؛ خبز كماج بنسبة 325.71%، والسكر بنسبة 162.04%، والبيض بنسبة 137.68%، والخضروات المجففة بنسبة 125.79%، والقهوة بنسبة 109.73%، والخضروات المعلبة بنسبة 91.63%، والمياه المعدنية بنسبة 87.75%، والفواكه الطازجة بنسبة 64.08%، والدجاج الطازج بنسبة 61.42%، والزيوت النباتية بنسبة 56.26%، والدقيق الأبيض بنسبة 52.50%، واللحوم الطازجة بنسبة 48.23%، والخضروات الطازجة بنسبة 39.00%، والبطاطا بنسبة 31.46%، والبقول الجافة بنسبة 27.06%.

وسجلت مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 15.13%، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 32.26%، وأسعار الديزل بنسبة 30.48%.

1.64% ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس خلال العام 2025 مقارنة بالعام 2024

وأشار "الإحصاء، إلى أن هذا الارتفاع نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.31%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ اللحوم الطازجة بنسبة 14.64%، والفواكه الطازجة بنسبة 9.12%، والدقيق الأبيض بنسبة 7.00%، والقهوة بنسبة 6.50%، والزيوت النباتية بنسبة 3.58%، والأرز بنسبة 1.09%.

كما سجلت مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً نسبته 14.11%، حيث ارتفعت أسعار السجائر المستوردة بنسبة 14.35%. وسجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 0.49%، حيث ارتفع سعر الغاز بنسبة 5.03%.

0.11% انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في الضفة خلال العام 2025 مقارنة بالعام 2024

ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بمقدار 1.82%، حيث انخفضت أسعار كل من؛ البطاطا بمقدار 36.64%، والخضروات المجففة بمقدار 27.78%، والخضروات الطازجة بمقدار 15.23%، والسكر بمقدار 10.41%، والدجاج الطازج بمقدار 10.31%، والدقيق الأبيض بمقدار 1.53%.

بينما سجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً نسبته 5.12%، حيث ارتفعت أسعار السجائر المستوردة بنسبة 5.99%.