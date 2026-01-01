  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هل اقترب الهجوم ؟ اقلاع طائرة نتنياهو "جناح صهيون" خارج إسرائيل

الأربعاء 14 يناير 2026 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل اقترب الهجوم ؟ اقلاع طائرة نتنياهو "جناح صهيون" خارج إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

بحسب تطبيقات تتبع الطائرات، فقد أقلعت طائرة رئيس الوزراء - "جناح صهيون" - من إسرائيل اليوم الأربعاء.

في الساعات الأخيرة، تزايدت المؤشرات التي تُنذر باحتمال شنّ الولايات المتحدة هجوماً على إيران. ومن بين هذه المؤشرات، إقلاع طائرة رئيس الوزراء، "جناح صهيون"، من إسرائيل اليوم.

يشار إلى أنه في الحروب تلجأ تل أبيب الى اجلاء طائرة "جناح صهيون" للاختباء وغالبا توجهت إلى قبرص.

ونقلت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن جنوداً أمريكيين متمركزين في القاعدة الأمريكية بقطر طُلب منهم المغادرة فوراً. كما وردت أنباء عن رصد مدمرة أمريكية في الخليج العربي.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر يكشف لصحيفة سعودية عن بعض أسماء لجنة إدارة غزة

بأغلبية ساحقة.. “الكنيست” الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين بتهمة المشاركة بهجوم 7 أكتوبر

قرارات الحكومة الفلسطينية

دول خليجية تضغط سراً على أمريكا لثنيها عن ضرب إيران..السعودية لن تسمح باستخدام مجالها الجوي..

الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب وينشر القبة الحديدية في مختلف مناطق الدولة العبرية..

ترامب يخاطب المحتجين الإيرانيين: المساعدة في طريقها إليكم وسيطروا على المؤسسات ..

بينت الأفضل لخلافته ..براك يتهم نتنياهو بأنه "دمية مطاطية"بيد ترامب

الأخبار الرئيسية

مصدر : أول اجتماع للجنة التكنوقراط لحكم غزة سيعقد غداً الخميس في القاهرة

lSvGQ

بالاسماء.. اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة غزة و ملادينوف يهاتف المكلفين ويطلب منهم عدم التصريح للإعلام

شهدا

غزة: شهداء جراء خروقات إسرائيلية وقصف جوي ومدفعي على رفح

واشنطن تعلن اليوم عن الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة وترامب يعتزم تحويلها الى "ريفييرا مزدهرة"

وزير الدفاع الإيراني يتوعد بـ"رد مدمر" على أي اعتداء أميركي

الاتصالات الفلسطينية