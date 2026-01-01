هل اقترب الهجوم ؟ اقلاع طائرة نتنياهو "جناح صهيون" خارج إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

بحسب تطبيقات تتبع الطائرات، فقد أقلعت طائرة رئيس الوزراء - "جناح صهيون" - من إسرائيل اليوم الأربعاء.

في الساعات الأخيرة، تزايدت المؤشرات التي تُنذر باحتمال شنّ الولايات المتحدة هجوماً على إيران. ومن بين هذه المؤشرات، إقلاع طائرة رئيس الوزراء، "جناح صهيون"، من إسرائيل اليوم.

يشار إلى أنه في الحروب تلجأ تل أبيب الى اجلاء طائرة "جناح صهيون" للاختباء وغالبا توجهت إلى قبرص.

ونقلت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن جنوداً أمريكيين متمركزين في القاعدة الأمريكية بقطر طُلب منهم المغادرة فوراً. كما وردت أنباء عن رصد مدمرة أمريكية في الخليج العربي.