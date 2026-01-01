  1. الرئيسية
في تطور لافت .. أوامر للقوات الأمريكية بمغادرة قاعدة العديد بقطر

الأربعاء 14 يناير 2026 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

زعمت مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز اليوم الأربعاء أنه تم نصح بعض أفراد الجيش الأمريكي في قاعدة العديد الجوية في قطر (أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط) بمغادرة القاعدة بحلول مساء اليوم.

تأتي هذه التوصية بعد سلسلة من التقارير التي تفيد بأن الجيش الأمريكي يستعد على ما يبدو لهجوم محتمل من إيران.

وقد أفادت التقارير الليلة الماضية برصد مدمرات أمريكية عملاقة في منطقة الخليج العربي. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر صور الأقمار الصناعية المنشورة على الإنترنت اختفاء طائرة من طراز B-2 من قاعدة دييغو غارسيا قرب إيران.

وخاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتظاهرين في إيران الليلة الماضية، واصفاً إياهم بالوطنيين ووعدهم بتقديم "المساعدة على طول الطريق". وتزعم إسرائيل أن الهجوم الأمريكي على إيران ليس مسألة "هل" سيحدث، بل مسألة "متى".

