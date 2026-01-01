مصدر : أول اجتماع للجنة التكنوقراط لحكم غزة سيعقد غداً الخميس في القاهرة

غزة / سما /

كشفت مصادر عن أسماء أعضاء في اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي ستوكل إليها مهمة إدارة القطاع وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت المصادر أنه تم اختيار الدكتور علي شعث رئيسا للهيئة الوطنية لإدارة غزة ومسؤولا عن الطاقة والنقل.

وأضافت أن الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة سيعقد غدا الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة.

كما أشارت المصادر لقناة الغد أن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف والدكتور علي شعث يترأسان الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة.

إدارة غزة

ومن القيادات التي ستتولى مسؤوليتها في الهيئة الوطنية لإدارة غزة، رامي حلس مرشحا للشؤون الدينية، وعلى برهوم للمياه والبلديات.

كما من المرتقب أن يتولي عدنان أبو وردة منصب العدل، وهناء الترزي للشؤون الاجتماعية.

وأكدت المصادر تعيين عمر شمالي للاتصالات، وعائد أبو رمضان للاقتصاد والتجارة والصناعة، وأسامة السعداوي للأراضي والإسكان، وعبد الكريم عاشور للزراعة.

كما أكدت تعيين حسني المغني لشؤون العشائر، وسامي نسمان للداخلية في الهيئة الوطنية لإدارة غزة.

وأضافت أنه تقرر تعيين بشير الريس للمالية، وجبر الداعور للتعليم وعائد ياغي للصحة.

مقر مؤقت

ومن المقرر بحسب المصادر أن ينتقل أعضاء للجنة الوطنية لإدارة غزة إلى مقر مؤقت في مصر بعد الاجتماع الافتتاحي.

وأضافت المصادر إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ التنسيق مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين.

ومن المتوقع أن يتم افتتاح 5 مكاتب تواصل تابعة للجنة الوطنية داخل قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، بحسب المصادر.

وتكثف الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الوسطاء، وذلك للتمهيد لدخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تشمل تشكيل لجنة من الكفاءات تكنوقراط لتولي إدارة قطاع غزة.

و مصر تجري ترتيبات لمشاركة المرشحين لعضوية لجنة إدارة قطاع غزة في اجتماعات القاهرة.

و استطاعت الجهود المصرية تقريب وجهات النظر بشأن بعض الأسماء التي تحفظت عليها السلطة الفلسطينية في لجنة التكنوقراط دون تغيير.

وبينما أبدت حركة حماس استعدادها الكامل لتسليم المؤسسات والإدارات للجنة الجديدة، وضعت حركة فتح محددات خاصة للمشاركة، وسط جهود مصرية حثيثة لضمان انخراط فتح في المشاورات والتوصل إلى صيغة توافقية قبل نهاية الأسبوع الجاري.