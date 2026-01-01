  1. الرئيسية
وزيرة التعليم الإماراتية تستقبل نظيرها الإسرائيلي بأبوظبي وتبحث تبادل الخبرات

الأربعاء 14 يناير 2026 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة التعليم الإماراتية تستقبل نظيرها الإسرائيلي بأبوظبي وتبحث تبادل الخبرات



القدس المحتلة / سما /

التقت سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم بالإمارات، يوآف كيش، وزير التربية والتعليم الإسرائيلي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

 وتم خلال اللقاء بحث “تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة في المجالات التعليمية والأكاديمية، واستكشاف فرص تطوير العمل المشترك بما ينسجم مع التطلعات المشتركة في الارتقاء في المجال التعليمي”.

وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء إن “الوفد الإسرائيلي اطلع خلال اللقاء على تجربة دولة الإمارات في تطوير قطاع التعليم، حيث جرى استعراض نظام التعليم في الدولة، وهيكل قطاع التعليم الوطني، إلى جانب السياسات والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسيته وفق أفضل الممارسات العالمية”.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة، وبحث آفاق التعاون المستقبلي في المجالات التعليمية والأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الشراكات التعليمية على المستويين الإقليمي والدولي.

