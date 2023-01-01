غزة: شهداء جراء خروقات إسرائيلية وقصف جوي ومدفعي على رفح

غزة / سما /

استشهد فلسطينيان، الأربعاء، خلال خروقات إسرائيلية لاتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، التي دخلت حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية من مستشفى ناصر الطبي بأن الممرض حاتم إبراهيم أبو صالح ارتقى شهيدا بنيران قوات الاحتلال قرب دوار بني سهيلا شرق مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

كما استشهد الشاب أحمد رائد أبو حسين برصاص الاحتلال فجر اليوم في مخيم جباليا للاجئين شمالي غزة.

في الوقت نفسه، جدد الطيران الحربي الإسرائيلي قصف المناطق الشمالية والغربية لمدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المدينة، ضمن سلسلة غارات جوية واشتباكات برية.

وتزامنت الغارات الإسرائيلية مع استمرار الكوارث الجوية، إذ بلغت سرعة الرياح 90 كيلومترا في الساعة مع أمطار غزيرة أدت إلى اقتلاع الخيام وغرق الآلاف منها، إضافة إلى انهيارات في المنازل المتضررة من القصف.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن حصيلة الخروقات منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بلغت 447 شهيدًا و1246 جريحا، بينما ارتفع الإجمالي التراكمي منذ أكتوبر 2023 إلى 71,424 شهيدا و171,324 جريحا.

على صعيد الإدارة المحلية للقطاع، يدفع البيت الأبيض نحو منح تفويض واسع لـ"مجلس السلام" لإدارة غزة، بما يتيح له لاحقا التعامل مع حل نزاعات أخرى عالميا.

وأكدت مصادر فلسطينية موثوقة أن لجنة التكنوقراط لإدارة غزة اكتملت بشكل شبه كامل، مع بقاء حسم ملف الأمن والشرطة، على أن يتم الإعلان عنها قريبا ضمن المرحلة الثانية من خطة إدارة القطاع.