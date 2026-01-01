بالاسماء.. اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة غزة و ملادينوف يهاتف أعضاءها ويطلب منهم عدم التصريح للإعلام

غزة / سما /

أكّدت مصادر فلسطينية موثوقة اليوم الأربعاء، أنّ لجنة التكنوقراط التي ستدير قطاع غزة شُكلت بشكل شبه كامل، في انتظار حسم مسؤول ملف الأمن والشرطة، وسيجري الإعلان عنها في وقت قريب (خلال ساعات).

وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر هويتها أنّ بعض أعضاء اللجنة أُبلغوا هاتفياً بالأمر، في حين أُرسلت رسائل قصيرة على الهواتف للباقين، من قبل نيكولاي ملادينوف المرشح الأبرز لتولي منصب المدير التنفيذي لـ"مجلس السلام" في غزة. وقبل ذلك تلقى بعض أعضاء اللجنة اتصالات من مسؤولين مصريين لاستطلاع آرائهم في أعقاب تزكيتهم من قبل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" ليكونوا أعضاء في اللجنة.

وقال أحد الذين تلقوا اتصالاً هاتفياً من ميلادينوف لـ"العربي الجديد": "طُلب منا أن لا نتحدث مع وسائل الإعلام وأن لا نكتب على صفحاتنا في وسائل التواصل أي شيء.. قيل لنا إنّ الرئيس (الأميركي) دونالد ترامب يجب أن يكون أول من يعلن عن تشكيل اللجنة".

ومن المتوقع أن تضم اللجنة 18 شخصاً جميعهم من سكان قطاع غزة ولا ينتمون سياسياً أو فكرياً لفصائل المقاومة. ورجّحت المصادر أن تحتضن القاهرة الاجتماع الأول للجنة، مشيرة إلى أن التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي جار من قبل مصر وميلادينوف، لتسهيل سفر بعض أعضاء اللجنة الموجودين في القطاع، في حين أنّ أربعة على الأقل موجودون في مصر منذ بداية الحرب.

وحول الأسماء والملفات المهمات التخصصية التي تم توزيعها على الأعضاء، فصل المصدر بالقول:" تم الاتفاق فعليا على تعيين علي شعث، والذي كان يعمل سابقاً وكيل وزارة المواصلات في السلطة الفلسطينية، بمنصب الرئيس للجنة الادارية، كما تم تعين عمر شمالي مدير الاتصالات الفلسطينية في قطاع غزة، مديراً لملف الاتصالات، وعبد الكريم عاشور وهو مدير جمعية الإغاثة الزراعية ومن نشطاء المجتمع المدني، مديرا لملف الزراعة، وعائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية مديرا لملف الصحة، وعائد أبو رمضان مدير الغرفة التجارية في غزة، مديرا لملف التجارة والاقتصاد، وجبر الداعور رئيس جامعة فلسطين، مديرا لملف التعليم، وبشير الريس استشاري الهندسة، مديرا لملف المالية، وعلي برهوم مهندس واستشاري في بلدية رفح، مديرا لملف المياه والبلديات، والمحامية هناء ترزي مديرا لملف الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة ، وعرابي ابو شعبان مديرا لملف سلطة الأراضي، ومحمد بسيسو مديرا لملف القضاء ، ومحمد توفيق حلس ومحمد نسمان مديرا عام الشرطة والأمن في القطاع."

في السياق نفسه، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين مطلعين، اليوم الأربعاء، قولهم إنّ الولايات المتحدة تقترب من إعلان تشكيل لجنة من التكنوقراط. وبحسب المصادر، تم اختيار علي شعث، نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق، لرئاسة اللجنة، على أن يُعلن عن قيادتها في وقت مبكر من اليوم الأربعاء. ويرى محللون، وفق ما أوردته وكالة أسوشييتد برس، أنّ الإعلان يسعى إلى إظهار إحراز تقدّم في خطط واشنطن لغزة، في ظل تعثر الجهود الأوسع، لا سيما بما يتعلق بسلاح "حماس"، وغياب توافق دولي على إرسال قوات حفظ سلام أو تمويل إعادة الإعمار.

وكان وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة، قد وصل، مساء أمس الثلاثاء، إلى القاهرة، لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية. وقالت "حماس" إنّ المباحثات ستتناول استكمال تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار والمرحلة الأولى، بما فيها فتح معبر رفح في الاتجاهين.

وأضافت الحركة أن الوفد سيبحث أيضاً تسريع الدخول في المرحلة الثانية، بما في ذلك تشكيل اللجنة الإدارية، واستكمال انسحاب الاحتلال من قطاع غزة. ومن المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية لمناقشة التطورات السياسية والميدانية المتلاحقة في القطاع والضفة الغربية.