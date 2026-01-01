وزير الدفاع الإيراني يتوعد بـ"رد مدمر" على أي اعتداء أميركي

طهران / وكالات /

أكد وزير الدفاع الإيراني أمير نصير زاده أن بلاده سترد بـ"شكل مدمر ومدو" على أي اعتداء عليها ولن تسمح لأحد بتهديدها، محذرا الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تهديد الشعب الإيراني.

وقال الوزير الإيراني إن "كل المصالح الأميركية في أي نقطة من العالم ستتعرض للخطر إذا ارتكب ترامب أي حماقة، وهاجم المصالح الإيرانية"، مضيفا أن أي دولة تساهم في تسهيل مثل هذا الاعتداء أو تضع قواعدها في خدمة المعتدين ستكون هدفا مشروعا للرد الإيراني.

وأردف زاده قائلا "وضعنا الدفاعي جيد مقارنة مع الحرب الأخيرة وذلك من خلال الإجراءات التي اتخذناها".

من جانبه، قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي إن "طهران اليوم أكثر قدرة مما كانت عليه قبل حرب الاثني عشر يوما"، لكنه لفت إلى أن التهديدات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران حقيقية، وأن البلاد تأخذه على محمل الجد.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي للجزيرة، إن الرئيس ترامب سيبحث مع فريقه للأمن القومي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الخيارات بشأن إيران، بما فيها العسكرية.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي أن البنتاغون عرض على ترامب خيارات لضرب إيران أوسع مما تم الإبلاغ عنه سابقا.