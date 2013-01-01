  1. الرئيسية
مصر ترحب بقرار أمريكا تصنيف جماعة الإخوان "كيان إرهابي عالمي"

الأربعاء 14 يناير 2026 06:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر ترحب بقرار أمريكا تصنيف جماعة الإخوان "كيان إرهابي عالمي"



القاهرة /سما/

رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان الولايات المتحدة عن إدراج تنظيم "الإخوان المسلمين" في مصر "ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص SDGT" ، يوم الثلاثاء، واعتبرته خطوة فارقة تعكس خطورة هذه الجماعة وأيديولوجيتها المتطرفة، وما تمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وثمنت مصر الجهود التي تضطلع بها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب" في مكافحة الإرهاب الدولي والتصدي للتنظيمات الإرهابية، بما يتوافق بشكل كامل مع موقف مصر الثابت تجاه جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تصنفها كمنظمة إرهابية قائمة على العنف والتطرف والتحريض، وتستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية، وهو ما عانت منه مصر ودول المنطقة على مدار عقود ، شهدت خلالها ارتکاب هذه الجماعة الإرهابية لجرائم وأعمال عنف، استهدفت فيها أبناء الشعب المصري من الشرطة والقوات والمدنيين، في محاولة ممنهجة للنيل من أمن البلاد واستقراره.

وأكدت مصر أن هذا التصنيف الأمريكي الأخير يعكس صواب ووجاهة الموقف المصري الحازم من جماعة الإخوان الإرهابية الذي تبنته الدولة عقب ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة، دفاعًا عن إرادة الشعب المصري وصونًا لمؤسسات الدولة الوطنية، إذ سعى التنظيم الإرهابي إلى اختطاف الدولة وتوظيف العنف والإرهاب لفرض أجندته الهدامة. كما تشدد مصر على أن ما قدمته من تضحيات جسيمة في سبيل مكافحة الإرهاب، يعكس التزام الدولة الراسخ بمواجهة الفكر المتطرف والعنف في سبيل حماية الأمن الوطني ومقدرات الدولة المصرية.

وشددت مصر على حرصها على مواصلة جهودها لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية والتصدي لكافة التنظيمات المتطرفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتجدد التزامها بمواصلة العمل والتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه في كل مكان ، دفاعاً عن مصالح وأمن واستقرار مصر والمنطقة والعالم بأسره.

