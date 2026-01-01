أكسيوس: ويتكوف التقى "سرا" نجل شاه إيران رضا بهلوي

واشنطن / وكالات /

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عقد اجتماعا سريا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي؛ لمناقشة الاحتجاجات المستعرة في إيران.

وبحسب الموقع، تكمن أهمية اللقاء بين ويتكوف وبهلوي بأنه أول اجتماع رفيع المستوى بين المعارضة الإيرانية وإدارة ترامب منذ بدء الاحتجاجات قبل 15 يومًا، في وقت يسعى بهلوي إلى تهيئة نفسه لتولي منصب "الزعيم الانتقالي" في حال سقوط النظام الإيراني.

في سياق متصل، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين بأن فريق الأمن القومي في البيت الأبيض عقد اجتماعاً صباح اليوم الثلاثاء لبحث خيارات التعامل مع الاحتجاجات، مؤكدة أن الرئيس ترامب لم يحضر الاجتماع.

وفي وقت سابق اليوم، دعا ترامب الشعب الإيراني إلى "مواصلة الاحتجاج" و"السيطرة" على المؤسسات الحكومية، وأكد أن "المساعدة في طريقها"، وفق تعبيره.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، ظهر رضا بهلوي على شبكات التلفزيون الأمريكية داعياً إدارة ترامب إلى التدخل لدعم الاحتجاجات.