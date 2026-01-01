  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أكسيوس: ويتكوف التقى "سرا" نجل شاه إيران رضا بهلوي

الثلاثاء 13 يناير 2026 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكسيوس: ويتكوف التقى "سرا" نجل شاه إيران رضا بهلوي



واشنطن / وكالات /

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عقد اجتماعا سريا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي؛ لمناقشة الاحتجاجات المستعرة في إيران.

وبحسب الموقع، تكمن أهمية اللقاء بين ويتكوف وبهلوي بأنه أول اجتماع رفيع المستوى بين المعارضة الإيرانية وإدارة ترامب منذ بدء الاحتجاجات قبل 15 يومًا، في وقت يسعى بهلوي إلى تهيئة نفسه لتولي منصب "الزعيم الانتقالي" في حال سقوط النظام الإيراني.

في سياق متصل، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين بأن فريق الأمن القومي في البيت الأبيض عقد اجتماعاً صباح اليوم الثلاثاء لبحث خيارات التعامل مع الاحتجاجات، مؤكدة أن الرئيس ترامب لم يحضر الاجتماع.

وفي وقت سابق اليوم، دعا ترامب الشعب الإيراني إلى "مواصلة الاحتجاج" و"السيطرة" على المؤسسات الحكومية، وأكد أن "المساعدة في طريقها"، وفق تعبيره.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، ظهر رضا بهلوي على شبكات التلفزيون الأمريكية داعياً إدارة ترامب إلى التدخل لدعم الاحتجاجات.

الأكثر قراءة اليوم

ما جديد اجتماعات الفصائل بالقاهرة؟ ومن يترأس لجنة إدارة غزة؟

معاريف : قضية معبر رفح معقدة أكثر من الشرط الإسرائيلي وهذا هو موقف مصر من المعبر ..

الكنيست يشرعن التهجير .. الهجرة من غزة بند على أجندة الاحتلال

الصين ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم على الدول التي تتعامل مع إيران: سنحمي مصالحنا

بالأسماء .. وصول أسرى فلسطينيين محررين إلى تركيا وماليزيا ضمن صفقة التبادل

بأغلبية ساحقة.. “الكنيست” الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين بتهمة المشاركة بهجوم 7 أكتوبر

الصحة الإسرائيلية تحدّث التعليمات للمستشفيات تحضيرا للانتقال إلى نظام طارئ

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب وينشر القبة الحديدية في مختلف مناطق الدولة العبرية..

مصدر يكشف لصحيفة سعودية عن بعض أسماء لجنة إدارة غزة

ترامب يخاطب المحتجين الإيرانيين: المساعدة في طريقها إليكم وسيطروا على المؤسسات ..

لندن : رئيس وزراء بريطانيا سيقبل مقعداً في مجلس ترمب لإدارة غزة

واشنطن تصنف فروع الإخوان في لبنان والأردن ومصر كـ"منظمات ارهابية"..

الاتصالات الفلسطينية