إسرائيل تقرر قطع علاقاتها مع عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها

الثلاثاء 13 يناير 2026 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تقرر قطع علاقاتها مع عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) أن وزير الخارجية جدعون ساعر قرر قطع جميع الاتصالات فوراً مع عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وفي الوقت نفسه، أمر ساعر وزارته بدراسة استمرار التعاون بين إسرائيل ومنظمات أخرى على الفور، وبالتشاور مع الوزارات الحكومية المعنية عند الضرورة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن القرار جاء بعد مراجعة ومناقشة عقب انسحاب الولايات المتحدة من عشرات المنظمات الدولية. كما ذكر البيان أن إسرائيل قطعت علاقاتها مع عدد من المنظمات المذكورة في البيان الأمريكي، وأن قرارات إضافية ستُتخذ بعد مراجعة شاملة ومناقشة معمقة.

وتشمل المنظمات التي تم قطع العلاقات معها في الماضي مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، والذي قطعت إسرائيل الاتصالات معه في يونيو 2024؛ ومنظمة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة وتمكينها (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والتي تم تعليق التعاون معها اعتبارًا من يوليو 2024؛ ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)؛ ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والتي انقطعت العلاقات مع إسرائيل عنها لسنوات.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية أنها قررت قطع العلاقات مع منظمات أخرى، بما في ذلك تحالف الأمم المتحدة للحضارات، وهيئة الأمم المتحدة للطاقة، والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية.

