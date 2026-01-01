الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب وينشر القبة الحديدية في مختلف مناطق الدولة العبرية..

القدس المحتلة/سما/

أفاد الاعلام العبري أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى تأهبه استعدادًا لهجوم محتمل من إيران.

واضافت المواقع العبرية: "في حدود ما يمكن قوله حاليًا، يمكننا أن نؤكد أن الجيش الإسرائيلي يزيد من جاهزيته لمواجهة سيناريوهات التصعيد المحتملة ضد إيران، حيث تم رفع مستوى التأهب في عدد من تشكيلات الجيش الإسرائيلي تحسبًا لسيناريوهات مختلفة".

واكدت انه كجزء من الاستعدادات الأمنية - تغييرات في نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، بما في ذلك نشر نظام القبة الحديدية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المراسل السياسي الاسرائيلي يارون أفراهام إلى أن مصادر أمنية تقدر أنه في ضوء التطورات الأخيرة، لم يعد السؤال هو "ما إذا" ستتحرك الولايات المتحدة عسكرياً، بل متى سيحدث ذلك.

ويخشى جهاز الأمن الإسرائيلي من أن إيران، في حال تعرضت لهجوم أمريكي، ستحاول توجيه النيران نحو إسرائيل. ووفق ماصرح به مسؤول أمني رفيع المستوى للقناة الثانية عشرة.