بن غفير يقتحم الأقصى

القدس المحتلة / سما/

اقتحم ما يُسمّى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت محافظة القدس، بأن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى خلال فترة اقتحامات المستوطنين، بعد ظهر اليوم، كما اقتحم المسجد 194مستوطنا عبر باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تقريرها السنوي: إن المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، اقتحموا المسجد الأقصى 280 مرة خلال عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن اقتحامات الأقصى ترافقت مع أداء طقوس وشعائر تلمودية بشكل علني داخل ساحاته، "من بينها السجود الملحمي، والنفخ بالبوق، وارتداء ملابس الصلاة، إلى جانب صلوات جماعية في أماكن وأوقات محددة، في تكريس واضح للتقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد".

