لجنة الانتخابات: عدد المسجلين للانتخابات المحلية بلغ قرابة مليون و400 ألف

الثلاثاء 13 يناير 2026 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات: عدد المسجلين للانتخابات المحلية بلغ قرابة مليون و400 ألف



رام الله / سما/

 أعلن الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، أن عدد المسجلين للانتخابات المحلية في السجل الانتخابي بلغ قرابة مليون وأربعمئة ألف.

وقال طعم الله في بيان، اليوم الثلاثاء: إن لجنة الانتخابات المركزية تستكمل الاستعدادات كافة لبدء المرحلة الأولى وهي تسجيل الناخبين في 420 مجلسا قرويا وبلديا للانتخابات المحلية المقررة يوم 25 نيسان/ إبريل المقبل، مضيفا أن التسجيل الإلكتروني مفتوح حاليا عبر موقع اللجنة http://www.elections.ps.

وأوضح أنه، اعتبارا من صباح 20 كانون الثاني/يناير الجاري، ستُفتح مراكز للتسجيل في مكاتب لجنة الانتخابات، إضافة إلى مقرات 420 هيئة محلية بالضفة الغربية، لتسجيل المواطنين ونقل مراكز الاقتراع وتعديل البيانات لمن يرغب، يوميا -بما فيها يوما الجمعة والسبت- من الساعة 9 صباحا وحتى الـ2 بعد الظهر وحتى يوم 24 كانون الثاني/ يناير.

وأكد طعم الله، أن التسجيل شرط أساسي للانتخاب والترشح، مهيبا بالمواطنين الذين لم يسجلوا من قبل أن يبادروا إلى تسجيل أنفسهم، مبينا أن من سجل من قبل ولم يطرأ على بياناته أي تغيير فلا يلزم أن يسجل من جديد.

