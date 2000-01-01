بينت الأفضل لخلافته ..براك يتهم نتنياهو بأنه "دمية مطاطية"بيد ترامب

القدس المحتلة/سما/

هاجم رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود براك بشدة موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقول إن "الرئيس الأمريكي يستغل نتنياهو لأنه سهل الانقياد"، وفق تعبيره.

وفي لقاء مع إذاعة 103fm، نقله موقع "معاريف" العبري يوم الثلاثاء، أضاف باراك أن "نتنياهو ينحني أمام ترامب مثل دمية مطاطية"، وفق تعبيره.

وخلال تصريحاته، توقع براك أن يكون رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت هو الخليفة المنتظر لنتنياهو، داعيًا بينيت ورئيس حزب "حصانة لإسرائيل"، رئيس الأركان الأسبق، غادي آيزنكوت إلى التحالف فورًا في قائمة واحدة.

وأوضح براك دواعي توقعه بالقول إن "ترشح بينيت المشترك هو مفتاح الفوز في الانتخابات".

وأضاف: "في الوضع الحالي، من المرجح أن يصبح بينيت رئيسًا للوزراء".

وبحسب براك، من المتوقع أن يتم التحالف خلال الأسابيع القادمة في إطار تنافس حزبين ضمن قائمة واحدة، مع تولي بينيت رئاسة الوزراء، نظرًا لخبرته السابقة في المنصب.

وأوضح آلية التحالف قائلًا: "يوجد بينهما من شغل منصب رئيس الوزراء، ومن يحظى باحترام الشعب. وبمجرد حصولهما على قائمة واحدة، سيصبحان الحزب الأكبر، وهذا له تأثير بالغ".

وأكد براك أن تعيين بينيت زعيمًا للتحالف سينطوي على أهمية بالغة في مواجهة الإدارة الأمريكية القادمة.

وأضاف: "يؤثر ذلك على الناخبين في إسرائيل، ويؤثر أيضًا على ترامب نفسه. ترامب لا يحب الخاسرين، ولم يولد وفي حضنه نتنياهو"، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بخريطة السياسة المحلية، انتقد براك بدائل المعارضة الإسرائيلية، في إشارة لرئيس حزب "أزرق أبيض"، وزير الجيش الأسبق بيني غانتس؛ معتبرًا استعداد الأخير للانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو "خطأ".

وأوضح: "غانتس رجل ناضج، لكن من الواضح أن هذا خطأ لا مكان له".

وإزاء التهديد الإيراني، أيَّد باراك سياسة نفتالي بينيت خلال فترة رئاسته للوزراء، في مواجهة ما وصفه بـ"تقاعس نتنياهو".

واتهم براك نتنياهو قائلًا: "لم يفعل نتنياهو شيئًا حيال إيران بعد عام 2015. وعندما تولى بينيت ولابيد الحكومة، وجدا أن كل شيء مفقود، وأن كافة الخطط بحاجة إلى إعادة بناء من الصفر".