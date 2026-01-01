  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الكنيست يشرعن التهجير .. الهجرة من غزة بند على أجندة الاحتلال

الثلاثاء 13 يناير 2026 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست يشرعن التهجير .. الهجرة من غزة بند على أجندة الاحتلال



القدس المحتلة / سما /

عقد الكنيست الإسرائيلي، مؤتمرا خصصه لبحث ما وصفه منظموه بـ"مستقبل قطاع غزة بعد الحرب"، تخللته دعوات صريحة من وزراء ونواب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة، وفرض ترتيبات أمنية وسياسية طويلة الأمد على القطاع، في خطوة تعد امتدادا لسياسات الاحتلال والتهجير القسري.

وبحسب ما نقلته مصادر، حمل المؤتمر عنوان "غزة – اليوم التالي"، وشارك فيه أعضاء كنيست من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، إلى جانب وزراء حاليين وسابقين ومسؤولين أمنيين، ناقشوا سيناريوهات إدارة القطاع عقب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وخلال جلسات المؤتمر، دعا عدد من المشاركين إلى ما سموه "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، باعتبارها "حلاً ديموغرافياً وأمنياً" طويل الأمد، في حين شدد آخرون على ضرورة الإبقاء على السيطرة العسكرية الإسرائيلية على القطاع، ومنع عودة أي شكل من أشكال الحكم الفلسطيني المستقل.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بعض النواب طالبوا بإقامة إدارة مدنية أو أمنية تخضع للاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر، وربط إعادة الإعمار بشروط سياسية وأمنية صارمة، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية محاولة لإضفاء شرعية على واقع الاحتلال وإعادة تشكيل القطاع بالقوة.

دعا عدد من المشاركين إلى ما سموه "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، باعتبارها "حلاً ديموغرافياً وأمنياً" طويل الأمد.

في المقابل، قوبل المؤتمر بموجة انتقادات فلسطينية ودولية، إذ اعتبرت فصائل فلسطينية، وفق ما نقلته مصادر محلية أن ما طُرح في الكنيست يمثل "خطة تهجير جماعي" وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر نقل السكان قسراً من الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

كما حذرت منظمات حقوقية من أن الدعوات الإسرائيلية لتشجيع الهجرة من غزة تأتي في سياق الحرب المدمرة التي خلّفت عشرات آلاف الضحايا، وأوضاعاً إنسانية كارثية، ما يجعل أي حديث عن "الطوعية" فاقداً للمصداقية في ظل الحصار والقصف وانعدام مقومات الحياة.

وتزامن المؤتمر مع استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، ومع تحذيرات أممية متكررة من مخاطر التهجير القسري، حيث أكدت تقارير للأمم المتحدة أن أي تغيير ديموغرافي مفروض بالقوة في غزة يُعد جريمة بموجب القانون الدولي.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب: سأعلن قريبا أسماء "مجلس السلام" لإعادة إعمار غزة و وسيضم قادة أهم دول العالم

عمدة نيويورك يصف حماس بـ«الإرهابية».. وحاخام يهودي يرد: أنت مخطئ

إسرائيل تتذرع بأنفاق حماس لترسيخ احتلال غزة لخمس سنوات قادمة ..

خلافًا لخطة ترامب.. وزيران اسرائيليان يطالبان باعادة احتلال قطاع غزة بشكل كامل ودائم والسيطرة على السلاح

إسرائيل تتحرك لتنفيذ أكبر “خطة تسلح” في تاريخها والتحول لنموذج مدينة “إسبرطة”

بمشاركة 4 دول ..اجتماع دولي عبر الإنترنت للتحضير للمرحلة الثانية في غزة

الصحة : انتشار فيروسات متحورة وضغط غير مسبوق على المستشفيات في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

ما جديد اجتماعات الفصائل بالقاهرة؟ ومن يترأس لجنة إدارة غزة؟

الصين ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم على الدول التي تتعامل مع إيران: سنحمي مصالحنا

كما في نكبة 1948 ..استئناف الدراسة في قطاع غزة داخل خيام قرب "الخط الأصفر"

4 شهداء ومصابين اثر انهيارات بمنازل وجدران وقصف جوي ومدفعي بمختلف مناطق قطاع غزة

واشنطن تدعو مواطنيها للمغادرة ..إسرائيل وامريكا لا تستعدان لشن هجوم على إيران

الاتصالات الفلسطينية