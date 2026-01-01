  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بدو القدس: لن نقبل التهجير مجددا

الثلاثاء 13 يناير 2026 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدو القدس: لن نقبل التهجير مجددا



القدس المحتلة / سما /

أعلن ممثل تجمع جبل البابا البدوي شرق مدينة القدس المحتلة رفض محاولات التهجير الإسرائيلية، في ظل استمرار المساعي والخطط لإقامة مشاريع استيطانية لصالح ما يعرف بمشروع "إي1" شرقي القدس.

وقال داود الجهالين، مسؤول دائرة السلم الأهلي في محافظة القدس والناطق باسم تجمع جبل البابا البدوي إن الطريق الاستيطاني المسمى "شريان الحياة"، وهو شارع فصل عنصري، يشكل جزءا من المخطط الاستيطاني "إي1" شرق القدس، ويرمي إلى تحقيق أهداف عدة.

وتابع "المشروع خطير جدا هدفه الأول والأخير تهجيرنا ولن نقبل هجرة جديدة لو افترشنا الأرض والتحفنا السماء". وكان عرب الجهالين هُجروا من أراضيهم في منطقة عراد جنوب فلسطين إبان النكبة.

وأشار الجهالين إلى تلقي سكان التجمعات البدوية شرق القدس وشمال بلدة العيزرية إخطارات تمهل السكان 45 يوما للاعتراض على مشروع شارع يخطط لأن يكون بديلا للشارع الحالي الذي يربط شرق القدس وجنوب الضفة بوسط وشمال الضفة.

المشروع خطير جدا هدفه الأول والأخير تهجيرنا ولن نقبل هجرة جديدة لو افترشنا الأرض والتحفنا السماء.

وذكر الجهالين أن المتضررين تواصلوا مع جهات الاختصاص القانونية والحقوقية ويعملون على تجهيز ملفات لتقديم اعتراضات رغم تضاؤل الآمال.

وأوضح أن المشروع في حال تنفيذه فإنه "يعني فصل القدس عن أحيائها من جهة، وفصل بلدة العيزرية على محيطها وتهجير 21 تجمعا بدويا وتهجير 7 آلاف مواطن واستحالة إقامة دولة فلسطينية متواصلة".

وربط الجهالين بين إقامة الشارع ومخطط "إي1″، المخطط له على 12 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وطرح عطاءات لبناء أكثر من 3600 وحدة استيطانية مؤخرا.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب: سأعلن قريبا أسماء "مجلس السلام" لإعادة إعمار غزة و وسيضم قادة أهم دول العالم

عمدة نيويورك يصف حماس بـ«الإرهابية».. وحاخام يهودي يرد: أنت مخطئ

إسرائيل تتذرع بأنفاق حماس لترسيخ احتلال غزة لخمس سنوات قادمة ..

خلافًا لخطة ترامب.. وزيران اسرائيليان يطالبان باعادة احتلال قطاع غزة بشكل كامل ودائم والسيطرة على السلاح

إسرائيل تتحرك لتنفيذ أكبر “خطة تسلح” في تاريخها والتحول لنموذج مدينة “إسبرطة”

بمشاركة 4 دول ..اجتماع دولي عبر الإنترنت للتحضير للمرحلة الثانية في غزة

الصحة : انتشار فيروسات متحورة وضغط غير مسبوق على المستشفيات في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

ما جديد اجتماعات الفصائل بالقاهرة؟ ومن يترأس لجنة إدارة غزة؟

الصين ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم على الدول التي تتعامل مع إيران: سنحمي مصالحنا

كما في نكبة 1948 ..استئناف الدراسة في قطاع غزة داخل خيام قرب "الخط الأصفر"

4 شهداء ومصابين اثر انهيارات بمنازل وجدران وقصف جوي ومدفعي بمختلف مناطق قطاع غزة

واشنطن تدعو مواطنيها للمغادرة ..إسرائيل وامريكا لا تستعدان لشن هجوم على إيران

الاتصالات الفلسطينية